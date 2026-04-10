लक्सर में मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, जीत की हैट्रिक का किया दावा
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने लक्सर पहुंचने पर स्थानीय लोगों से कई दावे और वादे किए. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 10:39 AM IST
लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मागदर्शन में भाजपा उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आने वाली जीत का संदेश दे रहा है.
जीत की हैट्रिक का किया दावा: आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास व पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक के लक्सर पहुंचने पर समर्थकों ने समारोह में उनका भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को आदर्श ग्राम बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हर जिले में पांच गांवों को योजना में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि इस पर लक्सर विधानसभा सीट पर पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी. उन्होंने प्रदेश में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने का दावा किया.
मार्केट में किया रोड शो: उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश दिन दोगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा. कार्यक्रम के संयोजक सचिन अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठ नेता मदन कौशिक के कैबिनेट मंत्री बनने से उत्तराखंड और हरिद्वार जनपद का तेजी से विकास होगा. इससे पहले लक्सर पहुंचने पर मदन कौशिक ने समर्थकों के साथ नगर के मेन बाजार में रोड शो किया. व्यापारियों ने कई जगह उनका स्वागत किया.
कैबिनेट मंत्री का जगह-जगह हुआ स्वागत: समारोह में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया. इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन अंबरीश गर्ग, व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता, राहुल अग्रवाल, ऋषिपाल सिंह, राजवीर कश्यप, पवन कपूर, सहदीप सिंह, रामसिंह वाल्मीकि, कुलदीप मोनू, राजीव बिरला सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. बता दें कि हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पांचवीं बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं.
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