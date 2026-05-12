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पाकुड़ में पेयजल एवं बिजली समस्या को लेकर सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन

पाकड़ में बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन ( Etv bharat )