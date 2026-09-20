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बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेता पर लगाए गंभीर आरोप, कैबिनेट मंत्री बोले- इस्तीफा दूंगा

बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समाज कल्याण विभाग की इन योजनाओं में बड़े स्तर पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हुआ है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री से बातचीत भी की, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ. इसके बाद कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया और उन्होंने मंत्री के सरकारी आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन किया.

देहरादून: बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो सरकार के ही कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा देकर खौफनाक कदम उठाने की चेतावनी दे डाली. मामला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चकराता क्षेत्र में भारी गड़बड़ी होने और पार्टी कार्यकर्ताओं की अवहेलना का आरोप लगाया है. खास बात ये है कि इस मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया है.

बीजेपी नेत्री मधु चौहान (BJP WORKER PROTEST)

कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि चुनाव से पहले इन योजनाओं में करीब 80 फीसदी लाभ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए गए. कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस संबंध में वो मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला. इसी के बाद विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया गया. बता दें कि मधु चौहान वर्तमान में विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान की धर्मपत्नी हैं.

"बीती 11 सितंबर को अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) और जनजाति उप योजना (TSP) से जुड़ी योजनाओं की सूची जारी की गई. योजनाओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है. हमने मंत्री जी से मांग रखी थी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला. जिस वजह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. अपनी सरकार में ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी, तो कार्यकर्ता के पास कोई ओर रास्ता नहीं बचता है. वो धरने पर ही बैठेगा."-मधु चौहान, बीजेपी नेत्री

मंत्री के आवास के बाहर धरना, अपनी ही सरकार पर सवाल: मामला उस समय और चर्चा में आ गया, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण मंत्री खजान दास के सरकारी आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने धरना देकर योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनदेखी के आरोप लगाए. खास बात यह रही कि विरोध किसी विपक्षी दल की ओर से नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया.

BJP WORKER PROTEST (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

खजान दास बोले- आरोप साबित हुए तो इस्तीफा ही नहीं, गलत कदम भी उठाऊंगा: वहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध और आरोपों के बीच समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने पूरे मामले पर बेहद कड़ा बयान दिया.

"यदि मुझ पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा. मैं खौफनाक कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटूंगा."- खजान दास, समाज कल्याण मंत्री/कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड

मंत्री का जवाब- प्रस्ताव के आधार पर दी गई योजनाएं: वहीं, खजान दास ने योजनाओं के वितरण में किसी तरह के भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं. विभाग को जिन क्षेत्रों से योजनाओं के प्रस्ताव मिले, उन्हीं के आधार पर योजनाएं स्वीकृत की गईं.' उन्होंने कहा कि 'दो जिलों से प्रस्ताव ही नहीं आए, इसलिए वहां योजनाएं नहीं दी जा सकीं.'

"चकराता में अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा योजनाएं दी गई हैं. मेरे लिए पूरे प्रदेश की जनता समान है और प्रस्ताव के आधार पर बिना किसी भेदभाव के योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है."- खजान दास, समाज कल्याण मंत्री/कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड

ऐसे में अब इस पूरे मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध और मंत्री के जवाब ने इस मामले को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा में ला दिया है. उधर, कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है.

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