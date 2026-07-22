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देहरादून में भाजपाइयों ने किया कांग्रेस मुख्यालय कूच, कांग्रेसी भी डटे रहे, पुलिस ने रोका टकराव

राहुल गांधी के दिल्ली में प्रदर्शन का देहरादून में विरोध, बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय घेराव के लिए किया कूच, पुलिस से हुई नोकझोंक

DEHRADUN BJP PROTEST
देहरादून भाजपाइयों का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 6:51 PM IST

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देहरादून: नई दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ ही विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है. पेपर लीक मामले को लेकर छात्र और विपक्षी दल लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं संसद में इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल के नेताओं बीते दिन पीएम आवास का भी घेराव किया. जिसके विरोध में अब बीजेपी सड़कों पर उतर गई है. राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय घेराव के लिए हुंकार भरी.

देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय घेराव करने निकले भाजपाई: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को महानगर कार्यालय से कांग्रेस मुख्यालय घेराव के लिए रैली निकाली, लेकिन उससे पहले ही परेड ग्राउंड के पास पुलिस में बैरिकेड लगातार प्रदर्शनकारियों को रोक दिया.

देहरादून में आमने-सामने कांग्रेसी और भाजपाई (वीडियो- ETV Bharat)

पुलिस और भाजपाइयों के बीच नोकझोंक: इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई. इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में वहीं धरने पर बैठ गए और राहुल गांधी के मुर्दाबाद के नारे लगाए. जहां एक ओर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता, कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शनकारियों का इंतजार करते दिखे.

BJP Protest Against Congress in Dehradun
बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास करते भाजपाई (फोटो- ETV Bharat)

"इस प्रदर्शन के जरिए युवा इस बात को कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने इन शर्मनाक कृतियों से बजा आएं, क्योंकि देश ऐसे नहीं चलेगा. राहुल गांधी खुद 10-15 दिन की छुट्टी मनाकर वापस देश में आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे रोजाना काम करते हैं."- विपुल मंदोली, अध्यक्ष, प्रदेश युवा मोर्चा, बीजेपी

विपुल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत देश विरोधी ताकतें, लगातार इस अच्छे सिस्टम को डिस्मेंटल करना चाहती है. अब देश का युवा ये नहीं होने देगा. वहीं, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी कांग्रेस को घेरा.

BJP Protest Against Congress in Dehradun
कांग्रेस मुख्यालय कूच करने निकले भाजपाई (फोटो- ETV Bharat)

"कांग्रेस का काम देश के अंदर अराजकता फैलाना है. जबकि, बीजेपी देश और प्रदेश के अंदर शांति चाहती है. कांग्रेस गुंडागर्दी करके लोगों को डराना चाहती है. इसी तरह युवाओं में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है. कांग्रेस के नेताओं ने अलोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन किया, उसी तरह बीजेपी शांतिपूर्वक तरीके से और पूर्व सूचना देकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं."- मनवीर चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, बीजेपी

बीजेपी ने कांग्रेस भवन घेरने की कोशिश की, कांग्रेसी भी कांग्रेस भवन के बाहर डटे रहे: बीजेपी के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय घेरने के जवाब में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले से ही राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन के बाहर निकल आए. जहां उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, टकराव से बचाने के लिए पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.

Congress Protest
बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन घेरने के लिए कनक चौक तक पहुंचे थे. जहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने भाजपाइयों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इधर, कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से एस्ले हाल चौक पर लगाए गए पहले बैरिकेडिंग के घेरे को तोड़कर आगे निकल गए.

पुलिस ने आगे दूसरी बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक लिया. इस दौरान दोनों ओर से टकराव की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस की सूझबझ से टकराव की स्थिति नही बनी. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे और डंडे नजर आए. महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

Congress Protest
भाजपाइयों को रोकने के लिए डटे कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

"जिस प्रकार दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरदस्ती धरने से उठाया गया और जिस तरह और छात्रों पर बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज किया गया, वो बेहद शर्मनाक है. दिल्ली पुलिस ने बहन बेटियों के साथ अभद्रता तो की, साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया.- राजेंद्र शाह, प्रदेश महामंत्री, कांग्रेस

"कांग्रेस पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए. छात्रों पर और युवाओं पर पुलिस ने लाठियां भांज कर जो दमनात्मक कार्रवाई की, उस पर प्रधानमंत्री का चुप्पी साधे रहना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसे किसी भी हाल में कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी."- राजेंद्र शाह, प्रदेश महामंत्री, कांग्रेस

गौर हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिए जाने के विरोध में भाजपाइयों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस भवन कूच किया, लेकिन पुलिस की सजगता से भाजपाई कनक चौक से आगे कांग्रेस भवन की तरफ नहीं बढ़ पाए. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने कांग्रेसियों को एश्ले हाल चौक से आगे कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. जिस कारण कांग्रेसी कनक चौक तक नहीं पहुंच पाए.

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