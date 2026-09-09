बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद दीपक प्रकाश और एसडीपीओ के बीच बहस, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा
पलामू और बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया.
Published : September 9, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 3:55 PM IST
पलामू: रांची में छात्र आंदोलन के दौरान हुए मुकदमे और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया. पलामू समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सदर एसडीपीओ राजेश यादव के बीच बहस हो गई. जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया.
दरअसल, विरोध प्रदर्शन के दौरान पलामू सांसद विष्णुदयाल राम का भाषण चल रहा था. इसी क्रम में सदर एसडीपीओ राजेश यादव कार्यालय जाने के लिए पहुंचे थे. चूंकि समाहरणालय गेट बंद रखा गया था, इसलिए वह गेट खुलवाने लगे. इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस हो गई. फिर सांसद दीपक प्रकाश के साथ भी उनकी बहस हुई. बाद में दूसरे रास्ते से एसडीपीओ अपने कार्यालय में गए.
भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि पूर्व घोषित सूचना के तहत जनतांत्रिक प्रदर्शन किया जा रहा था. जिस तरह रांची में छात्रों के साथ व्यवहार किया गया, वही व्यवहार पलामू में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है. लाठी और ताकत के बल पर पलामू के भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं दबा सकते हैं.
बड़े अपराधियों को बचान के लिए हो रही सीआईडी जांच - दीपक प्रकाश
वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेएसएससी-जेपीएससी घोटाले को लेकर सीआईडी जांच पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा है कि बड़े अपराधियों को बचाने के लिए सीआईडी जांच हो रही है. छोटे-छोटे अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है. सीआईडी हेमंत सोरेन सरकार को बचाने के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में सीआईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है, उसका रिजल्ट सबके सामने है.
पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि जान बूझकर जनता और छात्रों के बीच भ्रम फैलाने के लिए सीआईडी जांच करवाई जा रही है. इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की दोहरी मानसिकता निकलकर सामने आई है. झारखंड में छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन पर सख्त रवैया अपनाया गया और उन पर फर्जी मुकदमे किए गए.
उन्होंने कहा कि मामला इंटर-स्टेट हो जाने पर राज्य सरकार को स्वच्छ सीबीआई जांच के लिए दे देनी चाहिए थी. झारखंड की सरकार सीबीआई जांच से मना कर रही है. वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है और उनके हक के लिए आवाज उठा रही है.
विरोध प्रदर्शन में पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया, विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, पूर्व सांसद मनोज कुमार, पूर्व सांसद घूरन राम, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे.
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में बोकारो में प्रदर्शन
पलामू की तरह ही बोकारो में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीसी कार्यालय पहुंच कर अपना विरोध प्रदर्शित किया.
मधु कोड़ा ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले में झामुमो नेताओं के सगे-संबंधी भी शामिल हैं, इसलिए सरकार सीआईडी जांच करा रही है. उन्होंने कहा कि छात्र पूरे मामले की जांच सीबीआई से चाहते हैं, ताकि निष्पक्ष तरीके से सच्चाई सामने आ सके.
मधु कोड़ा ने कहा कि झारखंड में नौकरियों को मंडी बनाकर सब्जियों की तरह बेचने का काम किया जा रहा है. उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे पदों के लिए 10 से 20 लाख रुपये तक लिए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने छात्र आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की.
कोडरमा में भी प्रदर्शन
कोडरमा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. हटिया विधायक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कोडरमा बजरंगबली चौक से एक रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय पहुंची. वहां एक सभा का आयोजन किया गया. नवीन जायसवाल ने कहा कि परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों ने करीब एक महीने तक आंदोलन किया. आंदोलन के दौरान विभिन्न थानों में एक हजार से अधिक छात्रों पर एफआईआई दर्ज हुई और अब छात्रों और उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है. उन्होंने छात्रों पर दर्ज मामलों को अविलंब रद्द करने की मांग की.
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