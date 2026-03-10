ETV Bharat / state

कोंडागांव और धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का लगाया आरोप

भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने कहा, संवैधानिक पद की गरिमा रखने में ममता बनर्जी फेल साबित हुईं.

Mamata effigy burnt
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का लगाया आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 6:36 PM IST

कोंडागांव/धमतरी: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा ने प्रदर्शन किया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड चौक में जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया. इस दौरान भाजपा एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके कथित बयान और रवैये की कड़ी आलोचना की. धमतरी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पश्चिम बंगाली की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया.

ममता बनर्जी का पुतला फूंका

भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोरखनाथ बघेल के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संथाल समाज के बीच जाने से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. पार्टी नेताओं ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का भी अपमान है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का लगाया आरोप (ETV Bharat)

गोरखनाथ बघेल ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक हैं, आदिवासी समाज से आती हैं. ऐसे में उन्हें अपने समाज के बीच जाने से रोकना आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है. उन्होंने इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग भी की.

संथाल समाज के अपमान का आरोप

भाजपा जिला अध्यक्ष सेवक राम नेताम ने कहा, राष्ट्रपति को संथाल समाज के कार्यक्रम में जाने से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे आदिवासी समाज के सम्मान को ठेस पहुंचती है. भाजपा जिला अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर है कि वे राष्ट्रपति को आदिवासी समाज के बीच जाने से रोकना चाहती हैं.

पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव

सेवक राम नेताम ने कहा कि कहीं न कहीं उन्हें यह भय है कि आदिवासी समाज सच्चाई को समझकर उनके शासन की वास्तविकता को पहचान लेगा. भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को समाज के बीच जाने से रोकना यह दर्शाता है कि सच्चाई सामने आने का डर अवश्य है. भाजपा नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज देश की आत्मा है, उनके सम्मान तथा अधिकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती है, तो भाजपा और आदिवासी समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप (ETV Bharat)

धमतरी में भी फूंका गया ममता बनर्जी का पुतला

धमतरी के भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कहा, राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होती हैं, उनका सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है. इस प्रकार का अपमान न केवल राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि यह देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करे या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए.

संपादक की पसंद

