देवघर के सत्संग आश्रम में पूजा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बंगाल चुनाव पर पूजा के साथ बनाई रणनीति
देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं बंगाल चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने सत्संग आश्रम में पार्टी की जीत के लिए पूजा अर्चना की.
Published : April 14, 2026 at 5:35 PM IST
देवघर: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर में भी सरगर्मी देखने को मिल रही है. पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पड़ोसी जिला होने के नाते बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं की आवाजाही देवघर में लगातार देखी जा रही है. मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल जाने से पहले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.
चुनाव में पार्टी की जीत के लिए भूपेंद्र यादव ने लिया आशीर्वाद
केंद्रीय मंत्री देवघर पहुंचते ही सबसे पहले सत्संग आश्रम गए और वहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के लिए आचार्य देव से आशीर्वाद लिया. सत्संग आश्रम में करीब एक से डेढ़ घंटे तक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे और सत्संग आश्रम में मौजूद आचार्यों से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान भी मौजूद रहे.
केंद्रीय मंत्री @byadavbjp जी व संसद में सहयोगी सांसद @KhanSaumitra जी का स्वागत किया. pic.twitter.com/FAR7d5eQZ3— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) April 14, 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए खास हो जाता है देवघर
मालूम हो कि देवघर एक धार्मिक स्थान है और देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहां के नेता बाबा नगरी के बैद्यनाथ धाम और सत्संग आश्रम में आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं. जब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की हो तो देवघर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देवघर, पश्चिम बंगाल के बहुत ही करीब है और यहां पर बंगालियों की संख्या भी अत्यधिक है.
असम के सीएम ने टेका था माथा
बता दें कि पिछले सप्ताह असम चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी बाबा मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे और अब पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले वहां के नेताओं की लगातार आवाजाही देखी जा रही है. सत्संग आश्रम में प्रतिदिन हजारों बंगाली समुदाय का आगमन होता है क्योंकि सत्संग आश्रम से बंगाली समुदाय का एक विशेष लगाव भी है.
ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री की लंबी पूजा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति भी सत्संग आश्रम में की गई. अब देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सत्संग आश्रम का कितना आशीर्वाद मिलता है और यहां पर बनाई रणनीति का कितना असर पश्चिम बंगाल चुनाव पर पड़ता है.
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