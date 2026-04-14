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देवघर के सत्संग आश्रम में पूजा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बंगाल चुनाव पर पूजा के साथ बनाई रणनीति

देवघर: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर में भी सरगर्मी देखने को मिल रही है. पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पड़ोसी जिला होने के नाते बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं की आवाजाही देवघर में लगातार देखी जा रही है. मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल जाने से पहले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

चुनाव में पार्टी की जीत के लिए भूपेंद्र यादव ने लिया आशीर्वाद

केंद्रीय मंत्री देवघर पहुंचते ही सबसे पहले सत्संग आश्रम गए और वहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के लिए आचार्य देव से आशीर्वाद लिया. सत्संग आश्रम में करीब एक से डेढ़ घंटे तक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे और सत्संग आश्रम में मौजूद आचार्यों से मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान भी मौजूद रहे.

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए खास हो जाता है देवघर

मालूम हो कि देवघर एक धार्मिक स्थान है और देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहां के नेता बाबा नगरी के बैद्यनाथ धाम और सत्संग आश्रम में आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं. जब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की हो तो देवघर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देवघर, पश्चिम बंगाल के बहुत ही करीब है और यहां पर बंगालियों की संख्या भी अत्यधिक है.