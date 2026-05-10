झालमुड़ी बना स्ट्रीट फूड ब्रांड! हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को खिलाई झालमुड़ी
बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद हजारीबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को झालमुड़ी खिलाई.
Published : May 10, 2026 at 12:32 PM IST
हजारीबागः पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के ऐतिहासिक मटवारी मैदान में आम लोगों को झालमुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई दी. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई है.
झालमुड़ी अब एक ब्रांड बन गया है
पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी रैली के दौरान झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद, यह पारंपरिक स्ट्रीट फूड अब एक ब्रांड और नेशनल ट्रेंड बन गया है. यही कारण है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर एक आम और खास को झालमुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं दी.
भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को झालमुड़ी खिलाई
कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी का झालमुड़ी खाने के लिए एक छोटी सी दुकान पर जाना, उनके नेचुरल नेचर को दिखाता है. यह आम लोगों के साथ जुड़ाव स्थापित करता है. भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विकास योजना धरातल पर उतरेगी और क्षेत्र का विकास होगा. उद्योग धंधे वहां लगेंगे. भाजपा पार्टी ने जो वादा किया था, वह वादा बंगाल में पूरा होगा.
झालमुड़ी को विजय संकेत के रूप में देखा जा रहा
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गोप कहते हैं कि झालमुड़ी अब ब्रांड बन गया है. आमतौर पर जब खुशी व्यतीत करने की बात होती थी तो लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे. अब यह परंपरा ही बदल गई है. हजारीबाग की बात की जाए तो झालमुड़ी लोग खूब खा रहे हैं. इसे एक तरह का विजय संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
ये भी पढ़ेंः
हजारीबाग बनेगा राज्य का पहला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स! खिलाड़ियों को दिया जाएगा बेहतर प्लेटफॉर्म
भाजपा का मटका फोड़ आंदोलन, सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, जेएमएम के आंदोलन को बताया ड्रामा
हजारीबाग मेयर दिखे एक्शन में, कभी सड़क तो कभी विद्यालय का कर रहे निरीक्षण