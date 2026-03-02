ETV Bharat / state

नेताजी के सामने भिड़ गए आपस में बीजेपी कार्यकर्ता, सूरजपुर में कृषि विश्वविद्यालय का चल रहा था भूमि पूजन कार्यक्रम

सूरजपुर: सरगुजा संभाग के प्रतापपुर ब्लॉक के धोन्धा गांव में प्रस्तावित कृषि महाविद्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक माहौल उस वक्त गरमा गया, जब कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए. कार्यकर्ताओं के उलझते ही मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का मौहाल बन गया. कार्यक्रम में शामिल होने आए लोग चुटकी लेते भी नजर आए. बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपसी विवाद की वजह से कृषि महाविद्यालय का भूमिपूजन कार्यक्रम थोड़ा फीका जरुर पड़ गया.

दरअसल, भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और प्रतापपुर विधायक शाकुन्तल पोर्ते को बुलाया गया था. दोनों नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम चल रहा था. तभी मंच पर बैठने को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई. मंच पर मौजूद अन्य लोगों और नेताओं ने बीच बचाव की कोशिश की. लेकिन दोनों पक्ष के समर्थक आपस में उलझते ही नजर आए. बाद में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे को मौके पर धक्का देने की कोशिश की. धक्का-मुक्की की घटना से मौके पर असहज स्थिति नेताओं के बीच बन गई.