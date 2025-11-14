ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव: रुझानों में एनडीए की जीत, उत्तराखंड में जश्न, ढोल पर नाचे बीजेपी विधायक

सीएम पुष्कर धामी ने कही ये बात: वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है. उनका कहना है कि ' यह पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास के महायज्ञ का प्रतिफल है. यह परिणाम स्पष्ट संदेश है कि बिहार की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करती है. '

बिहार में एनडीए-बीजेपी की दिख रही बढ़त: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिलती दिख रही है. हालांकि, अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझानों एनडीए और बीजेपी की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. बिहार से लेकर उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं.

रुद्रपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत नजर आ रही है. बिहार में एनडीए-बीजेपी की प्रचंड जीत को देखते हुए उत्तराखंड में जश्न का माहौल है. रुद्रपुर में भी बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं संग जमकर आतिशबाजी की. इतना ही नहीं विधायक अरोड़ा ढोल नगाड़े पर जमकर नाचे. साथ ही मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया.

ढोल नगाड़े पर जमकर नाचे बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा: रुद्रपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और एक दूसरे को मिष्ठान वितरित कर बिहार चुनाव में प्रचंड जीत का जश्न मनाया. बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा भी ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए नजर आए. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुशल शासन पर भरोसा करते हुए बिहार की जनता ने यह अभूतपूर्व जीत दिलाई है.

बिहार की औराई विधानसभा सीट पर प्रभारी बन कर गए थे शिव अरोड़ा: उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है. ऐसे में आज पार्टी कार्यकर्ताओं संग अपने कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया गया. उन्होंने बताया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में खुद मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट पर प्रभारी बनकर गए थे, जो काफी कठिन सीट मानी जा रही थी, लेकिन आज औराई सीट की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को चुना है.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में भी खिलेगा कमल: विधायक अरोड़ा ने कहा कि बिहार की जीत बताती है कि जनता के दिल में सिर्फ मोदी बीजेपी बसती है. उन्होंने सारे मिथक तोड़ने हुए विपक्ष की झूठ की राजनीति को मुंह तोड़ जवाब दिया है. वहीं, आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में भी देवभूमि की जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी. उन्हें विश्वास है कि जनता तीसरी बार भी उत्तराखंड में कमल खिलाने का काम करेगी.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज यानी 14 नवंबर को मतगणना हो रही है. दो चरणों (6 नवंबर और 11 नवंबर) को 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी. जबकि, आज ईवीएम में कैद हो चुके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है. इस वक्त मतगणना चल रही है.जिसमें एनडीए की एक तरफा जीत दिख रही है.

