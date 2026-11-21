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पहाड़ी लोक संस्कृति से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी मसूरी, धूमधाम से मनाया गया इगास पर्व

इगास पर्व में ढोल-दमाऊ की थाप पर झूमे लोग ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: मसूरी में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक विरासत और पहाड़ी लोकजीवन की पहचान इगास (बूढ़ी दिवाली) का पर्व मसूरी में हर्षाेल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर भाजपा मसूरी मंडल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में कुलड़ी स्थित सिल्वरटन पार्किंग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें देर रात तक स्थानीय लोग थिरकते दिखाई दिए.

कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर उत्तराखंड की लोक परंपराओं से जुड़ाव का परिचय दिया.कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निर्मला जोषी और राज्य मंत्री ज्योती कोटिया ने भैलो जलाकर किया गया. चीड़ की लकड़ियों से बनी मशालों की रोशनी और ढोल-दमाऊ की गूंज ने पूरे वातावरण को पहाड़ी संस्कृति के रंग में सराबोर कर दिया. स्थानीय लोक कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीतों और लोकनृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया.