कानपुर में BJP कार्यकर्ताओं ने “झालमुड़ी” का किया वितरण; बोले- "बंगाल की जीत से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हुआ साकार"
घंटाघर चौराहे पर शनिवार को कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 6:45 PM IST
कानपुर : पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय एवं सरकार के गठन के मौके पर शनिवार को कार्यकर्ता बहुत उत्साहित दिखे. कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौराहे पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा. कार्यक्रम स्थल पर पूरे समय उत्सव जैसा वातावरण बना रहा. भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की.
कानपुर के ऐतिहासिक घंटाघर चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा के समक्ष शनिवार को कार्यक्रम का सजीव प्रसारण एक साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा. इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिव राम सिंह, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा एवं क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं जनता पर फूलों की बारिश करते हुए सभी को बधाई दी.
शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यकर्ताओं एवं जनता के बीच बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक खाद्य सामग्री “झालमुड़ी” का वितरण किया गया. झालमुड़ी प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे कार्यक्रम में बंगाल विजय का उत्साह देखने को मिला.
इस मौके पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि बंगाल की जीत से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना अब साकार हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं के वर्षों के त्याग, तपस्या और संघर्ष को नई ऊर्जा मिली है. उन्होंने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा का अविरल प्रवाह अब विकास और सुशासन के रूप में दिखाई देगा.”
उन्होंने कहा कि 'इंडी' गठबंधन द्वारा संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा, जिला महामंत्री प्रमोद विश्वकर्मा, सुनील साहू, रमाशंकर अग्रहरि आदि उपस्थित रहे.
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