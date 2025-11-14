Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

हिमाचल में बिहार चुनाव में मिली जीत का जश्न, जानें क्या बोले बीजेपी विधायक

बिहार चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर जश्न मनाया है.

बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न
बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read
मंडी: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने प्रचंड जीत हासिल की है. नतीजों से साफ है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी. हिमाचल में बीजेपी बिहार में मिली जीत का जश्न मना रही है. सुंदरनगर के महाराणा प्रताप चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला है. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की.

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये जीत विकास, सुशासन और जनता के भरोसे की जीत है. बिहार की जनता ने ये साफ कर दिया है कि देश को बार-बार प्रयोग नहीं, बल्कि स्थिर और संकल्पबद्ध नेतृत्व चाहिए.

नकारात्मक राजनीति को किया खारिज

राकेश जम्वाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 'बिहार की जनता ने नकारात्मक राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है. जनता भ्रामक प्रचार या सियासी ड्रामे से प्रभावित होने वाली नहीं है, जनता ने फिर एक बार विकास की राह पर चलने वालों को ही अपना समर्थन दिया है. इस जीत का मजबूत संदेश पूरे देश में गया है. जनता सिर्फ वही नेतृत्व चाहती है जो धरातल पर काम करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे. जश्न में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सदस्य, महिला मोर्चा, पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए. सभी ने मिलकर मिठाइयां बांटीं और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी साझा की.'

वहीं, कुल्लू के ढालपुर चौक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया. इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खाता उत्साह नजर आया. वहीं, कुल्लू जिला भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढालपुर में जीत का जश्न मनाया. जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. अब तक जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उसमें एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई है और प्रचंड जीत के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है.

