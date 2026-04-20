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भीमताल में भारी हंगामा, आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर भड़की जनता, कोतवाली धमके सैकड़ों लोग

नैनीताल: भीमताल क्षेत्र निवासी एक युवक पर गंभीर आरोप लगने के बाद उसकी गिरफ्तारी न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है. भाजपा कार्यकर्ता और काफी संख्या में व्यापारियों ने भीमताल कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताया और धरना प्रदर्शन किया. व्यापारियों ने बाजार बंद कर आगे भी लंबे समय तक बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है.

कोतवाली पहुंचे लोगों का आरोप है कि समुदाय विशेष के इस युवक ने लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ धोखाधड़ी. शारीरिक शोषण और नाम बदलकर आर्थिक शोषण किया. मामले को लेकर भाजपा जिला मंत्री मनोज भट्ट ने कहा कि, पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा जा चुका है. लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापारी और स्थानीय लोग बाजार बंद कर धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. हालांकि, सोमवार को व्यापारियों ने बाजार बंद रखा. इधर, पुलिस ने मामले में कार्रवाई जारी होने की बात कही है और जल्द उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया.