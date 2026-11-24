शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, जगत सिंह नेगी का पुतला जलाने को लेकर भिड़े कार्यकर्ता
डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने पुतला जलाने से रोका, धक्का मुक्की में कई लोगों के फटे कपड़े.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 1:48 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में मंगलवार को राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता मंत्री जगत सिंह नेगी का पुतला जलाने पहुंचे थे. हालांकि पुलिस ने उन्हें पुतला जलाने नहीं दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई खींचतान में कई लोगों के कपड़े फट गए. वहीं, मौके पर मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी किए जाने के आरोप सामने आए हैं.
मंत्री के बयान पर युवा मोर्चा की कड़ी निंदा
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन भाजपा युवा मोर्चा जिला शिमला के अध्यक्ष सुमित ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा में भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए उनके कथित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुशील कड़शोली ने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसकी युवा मोर्चा कड़ी निंदा करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने सदन में कहा था कि राफेल कुछ नहीं कर पाया और अगर छक्के छुड़ाए गए तो भारतीय सेना के छक्के छुड़ाए गए.
"क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के छक्के छुड़ाए गए थे? देश ने देखा है कि भारतीय सेना ने किस तरह जवाबी कार्रवाई की. सेना के शौर्य और बलिदान पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है." - सुशील कड़शोली, प्रदेश महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा
मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग
सुशील कड़शोली ने कहा कि जगत सिंह नेगी पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री सेना, देश और संविधान को लेकर लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी मंत्री को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. सुशील कड़शोली ने कहा कि भाजपा राजनीतिक मुद्दों पर सरकार और कांग्रेस का विरोध करती रहेगी, लेकिन देश, संविधान और भारतीय सेना के खिलाफ किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि माफी नहीं मांगने पर युवा मोर्चा प्रदेशभर में और उग्र प्रदर्शन करेगा.