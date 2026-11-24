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शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, जगत सिंह नेगी का पुतला जलाने को लेकर भिड़े कार्यकर्ता

भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की ( ETV Bharat )

शिमला: राजधानी शिमला में मंगलवार को राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. डीसी ऑफिस के बाहर भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता मंत्री जगत सिंह नेगी का पुतला जलाने पहुंचे थे. हालांकि पुलिस ने उन्हें पुतला जलाने नहीं दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई खींचतान में कई लोगों के कपड़े फट गए. वहीं, मौके पर मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी किए जाने के आरोप सामने आए हैं.

मंत्री जगत नेगी के बयान पर भड़के भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat) मंत्री के बयान पर युवा मोर्चा की कड़ी निंदा

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन भाजपा युवा मोर्चा जिला शिमला के अध्यक्ष सुमित ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा में भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए उनके कथित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुशील कड़शोली ने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसकी युवा मोर्चा कड़ी निंदा करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने सदन में कहा था कि राफेल कुछ नहीं कर पाया और अगर छक्के छुड़ाए गए तो भारतीय सेना के छक्के छुड़ाए गए.