भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी पर लगाए आरोप, मंत्री बोले- गलती की है, तो एसडीएम पर होगी कार्रवाई
भाजपा कार्यकर्ताओं को की शिकायत पर मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि किसी अधिकारी ने अनुचित रवैया अपनाया है, तो न्याय होगा.
Published : November 7, 2025 at 2:17 PM IST
भरतपुर: गांव की रात्रि चौपाल से उठा विवाद अब वंदे मातरम समारोह तक पहुंच गया है. शुक्रवार को भरतपुर के मास्टर आदित्येन्द्र सीनियर सेकंडरी स्कूल में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला उपखंड अधिकारी (एसडीएम) धारा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एसडीएम ने भाजपा कार्यकर्ता को निशाना बनाकर मुकदमा दर्ज कराया है. कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने नाराज कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कहा कि अगर एसडीएम ने गलती की है, तो कार्रवाई तय है.
दरअसल, मामला गत 5 नवंबर को ग्राम पंचायत फतेहपुर में हुई रात्रि चौपाल से जुड़ा है. भाजपा कार्यकर्ता दिनेश भातरा और ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी समस्याएं लेकर चौपाल में पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम धारा ने सुनवाई किए बिना ही गाड़ी में बैठकर लौटने की कोशिश की. इस पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी का घेराव कर विरोध जताया. इसके बाद एसडीएम ने भाजपा कार्यकर्ता दिनेश भातरा के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करा दिया.
इसी कार्रवाई से नाराज भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण शुक्रवार को जब मास्टर आदित्येन्द्र सीनियर सेकंडरी स्कूल में आयोजित वंदे मातरम कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है.
प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश स्वाभाविक है. अगर किसी उपखंड अधिकारी ने गलत किया है, तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से जांच और कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने जिला प्रशासन को स्पष्ट कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. कार्यकर्ताओं की बात मैंने सुनी है और ऊपर तक जानकारी दे दी है. रावत ने कहा कि भाजपा सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है. किसी अधिकारी द्वारा अनुचित रवैया अपनाया गया है, तो न्याय होगा.