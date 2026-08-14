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गिरिडीह के बगोदर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, नेशनल हाईवे स्थित सर्विस रोड पर पड़ा मिला शव

गिरिडीह: बगोदर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने हेसला में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी है. मृतक का नाम मिथिलेश यादव है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ धनंजय कुमार राम, पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे हैं.

जानकारी देते बीजेपी विधायक (ईटीवी भारत)

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. घटना की सूचना मिलने पर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं. घटना के विरोध में राष्ट्रीय मार्ग को जाम कर दिया गया है. विधायक ने घटना को दुखद बताया है. विधायक ने कहा कि युवक की हत्या कर दी गई है. उन्होंने एसडीपीओ से मामले की जांच और घटना को अंजाम देने वालों की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग की है.

घटना को लेकर बताया जाता है कि अहले सुबह मिथिलेश यादव की शव हेसला स्थित जीटी रोड स्थित सर्विस रोड के कपसा मोड़ पर पड़ा मिला. खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. घटना का अंजाम देर रात को दिए जाने की संभावना है.