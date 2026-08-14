ETV Bharat / state

गिरिडीह के बगोदर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, नेशनल हाईवे स्थित सर्विस रोड पर पड़ा मिला शव

गिरिडीह के बागोदर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है. आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रयी मार्ग को जाम कर दिया है.

BJP WORKER MURDER IN GIRIDIH
मृतक बीजेपी कार्यकर्ता (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: बगोदर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने हेसला में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी है. मृतक का नाम मिथिलेश यादव है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ धनंजय कुमार राम, पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे हैं.

जानकारी देते बीजेपी विधायक (ईटीवी भारत)

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. घटना की सूचना मिलने पर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं. घटना के विरोध में राष्ट्रीय मार्ग को जाम कर दिया गया है. विधायक ने घटना को दुखद बताया है. विधायक ने कहा कि युवक की हत्या कर दी गई है. उन्होंने एसडीपीओ से मामले की जांच और घटना को अंजाम देने वालों की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग की है.

घटना को लेकर बताया जाता है कि अहले सुबह मिथिलेश यादव की शव हेसला स्थित जीटी रोड स्थित सर्विस रोड के कपसा मोड़ पर पड़ा मिला. खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. घटना का अंजाम देर रात को दिए जाने की संभावना है.

जांच में जुटी पुलिस

इधर एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने कहा है कि घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है. जिसने भी घटना को अंजाम दिया है, वह बख्शे नहीं जाएंगे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश का माहौल है. अपराधियों की शिनाख्त व उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. मौके पर प्रमुख आशा राज, उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, भाकपा माले नेता रामेश्वर यादव भी पहुंचे हैं.

ये भी पढ़ें: बोकारो में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, साल 2024 का है मामला

पलामू हत्याकांड: दो दोस्तों ने की तीसरे दोस्त की हत्या, मछली पकड़ने के दौरान डैम में दे दिया था धक्का

पाकुड़ में दो माह के बच्चे की हत्या, पुलिस हिरासत में माता-पिता

TAGGED:

MURDER IN GIRIDIH
बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या
GIRIDIH
गिरिडीह में युवक की हत्या
BJP WORKER MURDER IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.