गिरिडीह के बगोदर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, नेशनल हाईवे स्थित सर्विस रोड पर पड़ा मिला शव
गिरिडीह के बागोदर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी है. आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रयी मार्ग को जाम कर दिया है.
Published : August 14, 2026 at 12:23 PM IST
गिरिडीह: बगोदर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने हेसला में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी है. मृतक का नाम मिथिलेश यादव है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ धनंजय कुमार राम, पुलिस इंस्पेक्टर अजय कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे हैं.
आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. घटना की सूचना मिलने पर बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं. घटना के विरोध में राष्ट्रीय मार्ग को जाम कर दिया गया है. विधायक ने घटना को दुखद बताया है. विधायक ने कहा कि युवक की हत्या कर दी गई है. उन्होंने एसडीपीओ से मामले की जांच और घटना को अंजाम देने वालों की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग की है.
घटना को लेकर बताया जाता है कि अहले सुबह मिथिलेश यादव की शव हेसला स्थित जीटी रोड स्थित सर्विस रोड के कपसा मोड़ पर पड़ा मिला. खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. घटना का अंजाम देर रात को दिए जाने की संभावना है.
जांच में जुटी पुलिस
इधर एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने कहा है कि घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है. जिसने भी घटना को अंजाम दिया है, वह बख्शे नहीं जाएंगे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश का माहौल है. अपराधियों की शिनाख्त व उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. मौके पर प्रमुख आशा राज, उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, भाकपा माले नेता रामेश्वर यादव भी पहुंचे हैं.
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