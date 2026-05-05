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बंगाल में भाजपा की जीत पर मुंडन कर मनाया जश्न, कार्यकर्ता ने निभाया पुराना संकल्प

धनबाद में एक BJP कार्यकर्ता ने बाल मुंड़वाकर बंगाल में पार्टी की जीत का जश्न मनाया. उन्होंने एक साल पहले लिए प्रण को पूरा किया.

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मुंडन कराते भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ ही धनबाद में जश्न का अनोखा नजारा देखने को मिला. जहां एक भाजपा कार्यकर्ता ने अपना एक साल पुराना प्रण पूरा करते हुए सार्वजनिक रूप से मुंडन कराया. यह मुंडन ही इस जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण बना, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

बंगाल चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जश्न का माहौल देखने को मिला. लेकिन इस जश्न की सबसे खास तस्वीर रही भाजपा कार्यकर्ता सुनील कुमार पांडेय का मुंडन, जो उन्होंने अपने संकल्प के पूरा होने पर कराया. सुनील कुमार पांडेय ने करीब एक साल पहले प्रण लिया था कि जब तक पश्चिम बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन जाती, तब तक वे अपने सिर के बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे.

मीडिया से बात करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

इस दौरान उन्होंने अपने संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और एक साल तक बाल-दाढ़ी नहीं बनवाई. जैसे ही चुनाव परिणाम में भाजपा की जीत और सरकार बनने की खबर सामने आई, सुनील कुमार पांडेय सीधे रणधीर वर्मा चौक पहुंचे, जहां भाजपा विधायक राज सिन्हा और अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने अपना मुंडन कराया.

इस मौके पर विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न भी अनोखे अंदाज में मनाया. चौक पर झालमूड़ी का स्टॉल लगाया गया और सभी को झालमूड़ी खिलाकर खुशी साझा की गई. सुनील कुमार पांडेय, जो मनईटांड मंडल के आईटी सेल हेड हैं ने कहा कि उन्होंने पार्टी की जीत के लिए यह संकल्प लिया था और आज संकल्प पूरा होने पर उन्होंने मुंडन कराया.

वहीं, विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का यह समर्पण ही पार्टी की ताकत है. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता ने प्रण लिया था कि बंगाल से टीएमसी की विदाई तक बाल-दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और आज जीत के बाद उन्होंने अपना वचन निभाया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में झालमूड़ी जीत का प्रतीक बन गया है.

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