ETV Bharat / state

फेसबुक पोस्ट के कारण भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ा, जेल में रखा, ASI सहित 2 पर कार्रवाई

जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ता को फेसबुक पोस्ट को लेकर डिटेन करने के बाद बवाल मच गया.

जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने पुलिस को सुनाई खरी-खोटी
जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने पुलिस को सुनाई खरी-खोटी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 11:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : जिले के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में भोपालगढ़ भाजपा मंडल के महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने शुक्रवार शाम को हिरासत में ले लिया. इसके पीछे वजह बताई गई कि उन्होंने भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर कुछ तीखी टिप्पणियां कर दी थी. आरोप है कि इसके बाद हेमंत शर्मा को थाने ले जाकर पीटा गया और पूरी रात थाने में रखा. संगठन की नाराजगी के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाने के एक एएसआई और हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया. संगठन ने भोपालगढ़ डिप्टी भूराराम खिलेरी को हटाने के लिए सरकार से आग्रह किया है.

भोपालगढ़ पुलिस मर्डर मामले में जांच कर रही थी. हेमंत शर्मा ने गिरफ्तारियों को लेकर गलत तथ्य शेयर किए थे, जिसको लेकर पूछताछ की गई. पुलिस से उलझने पर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. : नारायण टोगस, ग्रामीण एसपी

शुक्रवार रात को जब हेमंत शर्मा को पुलिस ने उठाकर थाने में बंद किया तो इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी देहात के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी को मिली. उन्होंने भोपालगढ़ थाना अधिकारी से बात की तो थानाधिकारी का जवाब था वो कुछ नहीं कर सकते. शांति भंग की रिपोर्ट है, आपको जमानत करवानी पड़ेगी. भाटी ने बताया कि इसके बाद शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोपालगढ़ थाने में पहुंचे. उन्होंने वहां इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताई.

पढ़ें. युवक ने की आत्महत्या, थाने पर बवाल, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पूर्व विधायक समेत 10 हिरासत में

थाने में भाटी ने पुलिस को सुनाई खरी-खोटी : उन्होंने कहा कि वो यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे. भाटी की नाराजगी को देखते हुए एसपी नारायण टोगस एडिशनल एसपी भोपाल सिंह को थाने में भेजा, जहां त्रिभुवन सिंह भाटी ने जमकर उनको खरी खोटी सुनाई. इसका एक वीडियो शनिवार शाम को सामने आया. जिलाध्यक्ष भाटी का आरोप है कि भोपालगढ़ डिप्टी भूराराम खिलेरी जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं. फेसबुक पर तो कई लोगों ने लिखा था, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता को हो निशाना बनाया गया.

एएसआई-कांस्टेबल लाइन हाजिर : भाजपा जिला अध्यक्ष की शिकायत के बाद मामले में तूल पकड़ा तो पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने आनन फानन में भोपालगढ़ थाना अधिकारी को मौखिक निर्देश दिए कि एएसआई प्रेमाराम और हेड कांस्टेबल दिलीप को तुरंत प्रभाव से लाइन के लिए रवाना किया जाए. इसकी पालना में भोपालगढ़ थानाधिकारी ने एसपी के मौखिक आदेश पर दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन के लिए रवानगी दे दी. भाटी ने बताया कि डिप्टी भूराराम खिलेरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम को शिकायत भेजी है.

TAGGED:

BJP WORKER DETAINED
BJP WORKER DETAINED FOR FB POST
बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट
BJP WORKER ASSAULTED IN JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा की रियासतकालीन धरोहर: शाही सवारी में था मां लक्ष्मी का स्थान, जानिए 250 साल पुराने चांदी के हौदा की कहानी

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

धनतेरस पर रिकॉर्डतोड़ खरीदारी, देशभर में ₹1 लाख करोड़ का व्यापार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.