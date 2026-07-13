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इस जिला परिषद में भाजपा की एकतरफा जीत, दूसरी बार अध्यक्ष बनीं ये महिला, उपाध्यक्ष पद पर भी कब्जा

इस दौरान भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिला परिषद और नगर निगम दोनों जगह भाजपा को जनता का स्पष्ट जनादेश मिला है.

SOLAN ZILA PARISHAD
सोलन जिला परिषद में भाजपा की बड़ी जीत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 2:25 PM IST

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सोलन: सोलन जिला परिषद को सोमवार को नया नेतृत्व मिल गया. जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज करते हुए दोनों शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया. डांगरी वार्ड से निर्वाचित कुमारी शीला लगातार दूसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि टकसाल वार्ड से पहली बार जिला परिषद सदस्य बने पंकज शर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया. चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया. इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे.

बहुमत के दम पर निर्विरोध चुनाव

हाल ही में हुए जिला परिषद चुनाव में कुल 17 सीटों में से भाजपा ने 10, कांग्रेस ने 5 और दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर उसका दावा पहले से मजबूत माना जा रहा था. यही वजह रही कि कांग्रेस ने दोनों पदों के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा और भाजपा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए.

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मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा

अध्यक्ष बनने के बाद कुमारी शीला ने कहा कि दूसरी बार यह जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि वह राजनीति से ऊपर उठकर सभी जिला परिषद वार्डों में समान विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी. सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा.

पहली बार सदस्य, पहली बार उपाध्यक्ष

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि वह पहली बार जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ सदन में उठाया जाएगा और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पंकज शर्मा और अध्यक्ष कुमारी शीला
नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पंकज शर्मा और अध्यक्ष कुमारी शीला (ETV BHARAT)

भाजपा ने जताया विकास का भरोसा

इस दौरान भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिला परिषद और नगर निगम सोलन दोनों जगह भाजपा को जनता का स्पष्ट जनादेश मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनाव कराने और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के गठन में लगातार देरी करती रही. उन्होंने कहा कि अब भाजपा जिला परिषद और नगर निगम के माध्यम से विकास कार्यों को नई गति देने का काम करेगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी.

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