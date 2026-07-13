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इस जिला परिषद में भाजपा की एकतरफा जीत, दूसरी बार अध्यक्ष बनीं ये महिला, उपाध्यक्ष पद पर भी कब्जा

सोलन: सोलन जिला परिषद को सोमवार को नया नेतृत्व मिल गया. जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज करते हुए दोनों शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया. डांगरी वार्ड से निर्वाचित कुमारी शीला लगातार दूसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि टकसाल वार्ड से पहली बार जिला परिषद सदस्य बने पंकज शर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया. चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया. इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे.

बहुमत के दम पर निर्विरोध चुनाव

हाल ही में हुए जिला परिषद चुनाव में कुल 17 सीटों में से भाजपा ने 10, कांग्रेस ने 5 और दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर उसका दावा पहले से मजबूत माना जा रहा था. यही वजह रही कि कांग्रेस ने दोनों पदों के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा और भाजपा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए.

मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा

अध्यक्ष बनने के बाद कुमारी शीला ने कहा कि दूसरी बार यह जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि वह राजनीति से ऊपर उठकर सभी जिला परिषद वार्डों में समान विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी. सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा.