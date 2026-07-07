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कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की बड़ी सेंध, सिर्फ 1 वोट से पलटी बाजी, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कब्जा

रामपुर: कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले शिमला जिले के रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया है. नगर परिषद रामपुर के बाद अब ननखड़ी पंचायत समिति पर भी भाजपा ने कब्जा जमा लिया है. पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. खास बात यह रही कि उपाध्यक्ष पद का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां भाजपा उम्मीदवार ने सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल की. इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.

अध्यक्ष पद पर भाजपा की स्पष्ट बढ़त

सोमवार को ननखड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया गया. अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 15 सदस्यों ने मतदान किया. भाजपा समर्थित कांता खूंद को 9 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित सुशीला को 6 मत प्राप्त हुए. इस तरह कांता खूंद ने तीन वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया.

एक वोट ने तय किया उपाध्यक्ष का फैसला

उपाध्यक्ष पद का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. भाजपा समर्थित अमर सिंह काल्टा और कांग्रेस समर्थित रामलाल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. मतदान के बाद अमर सिंह काल्टा को 8 वोट मिले, जबकि रामलाल को 7 मत प्राप्त हुए. महज एक वोट के अंतर से भाजपा ने उपाध्यक्ष पद भी जीत लिया और पंचायत समिति की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली.

कांग्रेस के गढ़ में बदले सियासी समीकरण