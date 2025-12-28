"हुड्डा की वजह से हरियाणा जीती बीजेपी, वर्ना कांग्रेस जीत जाती", अभय चौटाला के निशाने पर पूर्व CM
हरियाणा के रोहतक में बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकी.
Published : December 28, 2025 at 7:47 PM IST
रोहतक : इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा है कि "भूपेंद्र हुड्डा की वजह से ही बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आई, जबकि जनता तो कांग्रेस को सत्ता देना चाहती थी. लेकिन हुड्डा की बीजेपी से मिलीभगत रही". उन्होंने कहा कि "कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया और कुछ विधानसभा सीटों पर तो अपने ही उम्मीदवारों को हराने का काम किया. इसी कारण से भाजपा एक बार फिर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई."
"जेजेपी भाजपा की गोद में बैठी" : अभय चौटाला रविवार को रोहतक में ओल्ड सुंदरपुर रोड पर आयोजित पार्टी के कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित रहे थे. इस दौरान उन्होंने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का भी जिक्र किया और कहा कि "उस समय भाजपा को सिर्फ 40 सीट और विपक्ष को 50 सीट मिली थी. लेकिन जननायक जनता पार्टी ने भाजपा की गोद में बैठकर पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया. जबकि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जननायक जनता पार्टी ने भाजपा को जमना पार भेजने की बात कही थी. परंतु जब चुनाव परिणाम आया तो जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों ने भाजपा का समर्थन कर झूठ और लूट की दुकान चलाई."
"अपने उम्मीदवारों के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े किए" : आगे उन्होंने कहा कि " वर्ष 2014 में प्रदेश की जनता तो कांग्रेस को जितवाना चाहती थी. जिस प्रकार के हालात थे, उससे जनता, भाजपा से नाराज थी. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले तो विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण सही तरीके से नहीं किया. फिर अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ बागी उम्मीवार खड़े कर दिए. जिसका नतीजा ये रहा कि भाजपा को एक बार फिर सत्ता हासिल हो गई. अभय चौटाला ने तो ये भी दावा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी रोहतक में 25 सितंबर को हुई इनेलो की रैली की वजह से मिली. इस रैली की सफलता के बाद हुड्डा ने कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाया कि अगर उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो कार्यकर्ता, इनेलो के साथ चले जाएंगे."
"हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला" : इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और बेरोजगारी चरम पर है. सत्ता में बैठे नेता प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं". इस अवसर पर इनेलो के संरक्षक एवं पूर्व मंत्री संपत्त सिंह, पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर व रामफल कुंडू, महिला इकाई की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला व महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष तनुजा कश्यप, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवान सुहाग व इंद्र सिंह ढुल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे.
