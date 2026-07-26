EVM और 28 हजार से ज्यादा फर्जी वोटों के दम पर जीती भाजपा- अशोक अरोड़ा
कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों के लिए एक विशेष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया. इस दौरान अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा.
Published : July 26, 2026 at 3:39 PM IST
कुरुक्षेत्र: कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों के लिए एक विशेष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में ज़िला अध्यक्ष मेवा सिंह और थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे. दोनों वरिष्ठ नेताओं ने नए पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत कर उन्हें बधाई दी और संगठन को मजबूती देने का संकल्प दोहराया.
पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान: समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष वर्षों से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और धरातल पर संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है." उन्होंने उम्मीद जताई कि "आगामी समय में भी ये पदाधिकारी इसी निष्ठा और ऊर्जा के साथ कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे."
EVM और फर्जी वोटों से जीत हासिल करने का आरोप: भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि "आज हरियाणा में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार शासन कर रही है. राज्य की जनता इस कुशासन से मुक्ति चाहती थी, लेकिन भाजपा ने EVM की धांधली और फर्जी वोटों के बलबूते अपनी सरकार बनाई. अकेले थानेसर विधानसभा क्षेत्र में ही 28000 फर्जी वोट पाए गए हैं, जिनका निर्वाचन आयोग के पास कोई पारदर्शी ब्योरा मौजूद नहीं है. बिना फर्जी वोटों और EVM के खेल के भाजपा की जीत संभव नहीं थी."
NEET और HPSC पेपर लीक पर घेरा: शिक्षा प्रणाली और भर्ती परीक्षाओं की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधायक ने NEET सहित कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया हरियाणा के शिक्षा बोर्डों में दूसरे राज्यों से अध्यक्ष बैठाए जा रहे हैं. पहले परीक्षाएं पारदर्शिता से आयोजित होती थीं, लेकिन अब HPSC (हरियाणा लोक सेवा आयोग) तक में नौकरियों को बेचा जा रहा है.
कच्चे कर्मचारियों के शोषण पर जताई चिंता: रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि "विश्वविद्यालय में कुल 2000 पदों में से 1000 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. जहां एक स्थायी कर्मचारी का जायज़ वेतन लगभग 1 लाख रुपये है, वहां कच्चे कर्मचारियों से महज़ 25000 रुपये में काम लेकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है."
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