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जोधपुर में भाजपा का उपमहापौर, महापौर से एक वोट मिला कम, 4 मतों से हराया कांग्रेस प्रत्याशी को

जोधपुर: नगर निगम के उपमहापौर के चुनाव में शनिवार को हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी के विजय पंवार ने कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी को 4 मतों से हरा दिया. विजय सिंह पंवार को 52 वोट मिले जबकि अब्दुल करीम जॉनी को 48 मत मिले. उपमहापौर निर्वाचित होने के बाद विजय सिंह ने कहा कि हम सब मिलकर शहर को विकसित बनाने का प्रयास करेंगे. महापौर के चुनाव से 1 मत कम आने पर उन्होंने कहा कि यह तो मतदाता पर निर्भर करता है. वहीं महापौर प्रसन्नचंद मेहता ने कहा कि हमें विजय सिंह के रूप में मजबूत साथी मिले हैं. इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

1 मत कम मिला, कांग्रेस 48 पर अटकी: शुक्रवार को महापौर के चुनाव के दौरान कांग्रेस से दावा किया था कि उसे 55 मत मिलेंगे, लेकिन उनकी गाड़ी 47 पर अटक गई थी. जबकि भाजपा के प्रत्याशी को 53 मत मिले थे. आज कांग्रेस ने अपना एक वोट बढ़ाया. अब्दुल करीम को 48 मत मिले. भाजपा के उपमहापौर प्रत्याशी को 52 मत मिले. माना जा रहा है कि कल जो मत भाजपा के प्रसन्नचंद को मिला था, आज वो अब्दुल करीम को मिला है. जोधपुर निगम चुनाव में भाजपा से 45, कांग्रेस से 44, 10 निर्दलीय और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पार्षद चुना गया था.