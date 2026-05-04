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बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को मिली प्रचंड जीत, हिमाचल में BJP कार्यकताओं ने मनाया जश्न

तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला और बिलासपुर में जश्न मनाया.

हिमाचल में भाजपा कार्यकताओं ने मनाया जश्न
हिमाचल में भाजपा कार्यकताओं ने मनाया जश्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
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शिमला: पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत से भाजपा गदगद है. शिमला के CTO चौक पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक विनोद कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीन राज्यों में मिली प्रचंड जीत पर जश्न मनाया और एक-दूसरे को बधाइयां दी. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी की.

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक विनोद कुमार ने कहा, 'बंगाल में चुनाव से पहले ही बदलाव की लहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी. बंगाल की गलियों में जो रंग छाया था, वह भरोसे का रंग था, बदलाव का रंग था और वह रंग केसरिया था. यह जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, हिंसा और अव्यवस्था के खिलाफ जनता के आक्रोश का परिणाम है. गंगा की धारा और विकास की राह अब बिहार से बंगाल तक एक नया युग शुरू हो चुका है'.

विनोद कुमार ने कहा कि अधर्म को हराकर धर्म ने ध्वज लहराया है और अब बंगाल में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है. यह जीत जनता के अटूट विश्वास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति असीम प्रेम का परिणाम है. बंगाल की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास देखने को मिला, वही इस ऐतिहासिक विजय का मुख्य कारण बना. यह जीत आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा तय करेगी और भाजपा को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी. यह विजय राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की जीत है, जिसे देशभर में दोहराया जाएगा.

बिलासपुर में भाजपा ने मनाया जीत का जश्न

वहीं, पश्चिम बंगाल सहित असम और पुडुचेरी में मिली जीत की खुशी में बिलासपुर सदर मंडल में भाजपा ने जोरदार जश्न मनाया. पार्टी कार्यालय में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर जीत का उत्सव मनाया.

विधायकों ने त्रिलोक जम्वाल ने कहा, 'यह जीत करोड़ों समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है. पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. लंबे समय से राज्य में वाम दल और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रही, लेकिन इस बार जनता ने बदलाव के लिए भाजपा पर विश्वास जताया है. पूर्व में फर्जी वोटिंग के जरिए सत्ता हासिल की जाती रही, लेकिन इस बार कड़े प्रावधानों के चलते उस पर रोक लगी है'.

त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि असम में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है. जबकि पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई है. यह इन राज्यों में किए गए विकास कार्यों का परिणाम है. भाजपा की यह जीत संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की विचारधारा की जीत है. आने वाले समय में भाजपा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ देश को और आगे बढ़ाएगी.

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