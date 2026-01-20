'हमारे विधायक अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए', BJP ऑफिस से लेकर नितिन नबीन के आवास तक जश्न का माहौल

ETV Bharat / state

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. महिला कार्यकर्ताओं ने उनके पटना आवास के बाहर जश्न मनाया.

नितिन नबीन के आवास के बाहर जश्न (ETV Bharat)
January 20, 2026

पटना: राजधानी पटना के बांकीपुर विधायक नितिन नबीन की अब अलग पहचान हो चुकी है. वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नबीन को जिम्मेदारी दी गई है. उनकी ताजपोशी के बाद उनके आवास पर जश्न का माहौल हो गया.

पटना की सड़कों पर जमकर अतिशबाजी: नितिन नबीन के अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के बाद राजधानी पटना के चौक-चौराहों पर आतिशबाजी शुरू हो गई. इनकम टैक्स गोलंबर पर जहां नितिन नवीन का कार्यालय है, वहां जमकर आतिशबाजी हुई. भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया तो मौर्या लोक में भी उत्साह का माहौल था. कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी.

नितिन नबीन के आवास पर जश्न का माहौल (ETV Bharat)

होली के पहले होली जैसा नजारा: नितिन नबीन के सरकारी आवास पर खास तैयारी की गई थी. बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंची थी. बड़ा सा स्क्रीन लगा था, जिस पर दिल्ली से कार्यक्रम लाइव हो रहा था. तमाम महिला कार्यकर्ता खासी उत्साहित दिख रहीं थीं. जैसे ही नितिन नबीन के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही महिला कार्यकर्ता झूम उठीं और गीत गुणगुनाने लगीं. महिलाओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाए और मिठाइयां बांटी.

एक-दूसरे को मिठाई खिलातीं महिला कार्यकर्ता (ETV Bharat)

महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह: भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अनीता चौधरी ने कहा कि हम लोगों के लिए यह अद्भुत क्षण है. बिहार के एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा खूब आगे बढ़ेगी और देश भी तरक्की करेगा. हम लोगों ने उन्हें करीब से देखा है. उनके नेतृत्व में संगठन और भी आगे बढ़ेगा.

जश्न मनातीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता (ETV Bharat)

"आज होली दिवाली फेल हो गया. हम लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं. हम केंद्रीय नेतृत्व का स्वागत करते हैं. हमारे नेता नितिन नबीन देश का नाम रोशन करेंगे."- अनीता चौधरी, उपाध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा

नितिन नबीन के आवास के बाहर आतिशबाजी (ETV Bharat)

वहीं, वीणा सिंह ने कहा, 'नितिन नबीन जी नेक दिल इंसान है. हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. कार्यकर्ता को वह अपने परिवार की तरह दिखते थे और दुख-सुख में साथ रहते थे.'

नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने से बीजेपी कार्यकर्ता खुश (ETV Bharat)

भाजपा नेत्री शोभा चौधरी ने कहा कि हम लोगों के लिए यह गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं. केंद्रीय नेतृत्व का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूं कि हमारे विधायक के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.

मौके पर मौूद शशि बल्दिहार ने कहा कि नितिन नबीन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच का एक नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया. वह बेहद सरल स्वभाव के हैं और हम लोगों से परिवार के सदस्य के रूप में मिलते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी उनका स्नेह हम लोगों के साथ पहले जैसा ही है.

पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

नितिन नबीन बने 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष: भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है,और बिहार के सपूत नितिन नबीन को पार्टी में यह जिम्मेदारी सौंपी है. नितिन नबीन भाजपा के 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप कार्यभार संभाल चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में नितिन नबीन ने कार्यभार संभाला है.

