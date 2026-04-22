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बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस को बताया महिला आरक्षण विरोधी, पुतला फूंककर जताया विरोध

बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सरगुजा : संसद में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल विपक्ष के द्वारा गिरा देने के खिलाफ अम्बिकापुर में महिलाओं ने कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर, शव दहन किया. हालांकि महिलाओं के नाम से निकली इस शव यात्रा में ज्यादातर बीजेपी संगठन से जुड़े पुरुष युवा एवं महिलाएं शामिल थी. महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में शहर की महिलाओं ने कांग्रेस की शव यात्रा निकालने की सूचना थी.लेकिन यात्रा में आम महिलाएं कम और भाजपा संगठन के लोग ज्यादा देखे गए.

कांग्रेस का किया पुतलादहन

यह शव यात्रा अंबिकापुर के पीजी कालेज मैदान से निकलकर घड़ी चौक पहुंची और यहां पर कांग्रेस की शव रूपी पुतले का दहन किया गया. इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को महिला विरोधी बताया.