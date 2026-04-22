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बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस को बताया महिला आरक्षण विरोधी, पुतला फूंककर जताया विरोध

बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने का जिम्मेदार कांग्रेस को माना और पुतला दहन किया.

BJP women workers
बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 7:49 PM IST

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Updated : April 22, 2026 at 7:55 PM IST

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सरगुजा : संसद में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल विपक्ष के द्वारा गिरा देने के खिलाफ अम्बिकापुर में महिलाओं ने कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर, शव दहन किया. हालांकि महिलाओं के नाम से निकली इस शव यात्रा में ज्यादातर बीजेपी संगठन से जुड़े पुरुष युवा एवं महिलाएं शामिल थी. महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में शहर की महिलाओं ने कांग्रेस की शव यात्रा निकालने की सूचना थी.लेकिन यात्रा में आम महिलाएं कम और भाजपा संगठन के लोग ज्यादा देखे गए.

कांग्रेस का किया पुतलादहन

यह शव यात्रा अंबिकापुर के पीजी कालेज मैदान से निकलकर घड़ी चौक पहुंची और यहां पर कांग्रेस की शव रूपी पुतले का दहन किया गया. इस दौरान महिलाओं ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को महिला विरोधी बताया.

बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ती और फिर महिलाये भी अपने लिए कानून बनाने में सक्षम हो पाती. लेकिन विपक्ष ने ये होने नहीं दिया इसलिए आज कांग्रेस की शव यात्रा निकालकर शव का दहन किया गया है-अरुणा सिंह,बीजेपी नेत्री

BJP women workers
पुतला फूंककर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हालांकि जब इनसे पूछा गया कि 2023 में पास बिल लागू क्यों नही किया गया तो इसका ठीकरा भी उन्होंने विपक्ष पर ही फोड़ दिया. महिलाओं ने कहा कि इसलिए तो हम आज ये विरोध कर रहे हैं. अब सवाल ये है कि जब बिल 2023 में देश की संसद में पास हुआ, बीजेपी की सरकार है, कानून बीजेपी को ही बनाना था तो फिर कांग्रेस की शव यात्रा क्यों और बीजेपी संगठन के लोग विरोध किसका कर रहे हैं.

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Last Updated : April 22, 2026 at 7:55 PM IST

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