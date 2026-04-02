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हजारीबाग पुलिस ने सुलझायी नाबालिग लड़की की हत्या की गुत्थी, बीजेपी ने बंद लिया वापस

हजारीबागः जिला के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. झाड़-फूंक और कुंवारी लड़की की नरबलि देने से घटना जुड़ी है. मृतका की मां ने बेटे के स्वास्थ्य लाभ को लेकर बेटी की बलि दे दी.

इस घटना का खुलासा होने के बाद 2 अप्रैल को सभी प्रखंड और जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस और 3 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा को भाजपा ने वापस ले लिया है. बंद वापस लेने की जानकारी सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने दी है.

3 अप्रैल को झारखंड बंद भाजपा ने वापस ले लिया है. वहीं 2 अप्रैल को शाम के 5:00 बजे सभी प्रखंड एवं जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस का आयोजन भाजपा ने किया था. इस मामले का खुलासा होने के बाद हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने जानकारी दी है कि आंदोलन को वापस ले लिया गया है.

वहीं विधायक ने हजारीबाग पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बड़े ही बेहतर ढंग से अनुसंधान करते हुए हत्या के पीछे की असली वजह को खोज निकाला. पर्याप्त सबूत भी पुलिस के पास हैं. उन्होंने इस घटना पर दुख भी जाहिर किया कि कैसे एक मां इतनी निर्दय हो सकती है कि अपनी ही बेटी की बलि दे दी. उन्होंने कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में एक मां ने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया. तीनों आरोपियों को पुलिस सजा दिलाए और कोर्ट उनको फांसी की सजा दे.

इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो पहले सामूहिक दुष्कर्म, दोनों आंख और जीभ निकालने हाथ की हड्डी को तोड़ने की बात को हत्या का कारण बताया गया. इस तरह की बात को इतना जोर दिया कि घटना ने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया. कई जगह इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया.

हजारीबाग में जहां कैंडल मार्च और जिला बंद का ऐलान किया गया तो दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर विरोध दर्ज किया गया. जिला प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि अपराधियों के धड़-पकड़ के लिए पुलिस नाकामयाब साबित हुई है. झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द जांच पूरी कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश निर्गत किया.