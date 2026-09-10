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कांग्रेस के गढ़ में BJP की बड़ी जीत! शिमला जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर भाजपा का कब्जा

26 साल बाद बीजेपी की शिमला जिला परिषद में वापसी. हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती राज मंत्री के जिले में भाजपा की बड़ी जीत!

BJP wins Shimla Zila Parishad
शिमला जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 1:22 PM IST

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शिमला: लंबे समय के बाद शिमला जिले में भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ में जीत का परचम लहराया है. लंबे अरसे के बाद जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया. जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र सिसोदिया को 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र रेटका को 11 वोट ही प्राप्त हुए. चुनाव में दो वोट अमान्य भी घोषित किए गए. इस तरह भाजपा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करते हुए जिला परिषद की कमान अपने हाथ में ले ली.

शिमला जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा

वहीं, जिला परिषद उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा ने बाजी मार ली. भाजपा उम्मीदवार भरत सिंह को 14 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को रोनी 11 वोट प्राप्त हुए. इसके साथ ही भाजपा ने अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष पद पर भी अपना कब्जा जमा लिया.

BJP wins Shimla Zila Parishad
शिमला जिला परिषद अध्यक्ष भूपेंद्र सिसोदिया और उपाध्यक्ष भरत सिंह (ETV Bharat)

कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत

शिमला जिला को कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है. पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का ही कब्जा था. वर्तमान में शिमला जिला से कांग्रेस के तीन मंत्री भी जिला परिषद कांग्रेस की नहीं बना पाए. पंचायती राज मंत्री भी शिमला जिले से हैं. ऐसे में जिला परिषद न बनना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, भाजपा की ओर से सांसद हर्ष महाजन और सांसद सिकंदर कुमार को जिम्मेदारी सौंप गई थी. उन्होंने शिमला जिला परिषद पर बीजेपी को जीत दिलवा दी. अगले साल होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले शिमला जिला परिषद के दोनों शीर्ष पदों पर भाजपा की जीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

BJP wins Shimla Zila Parishad
कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत (ETV Bharat)

भाजपा में जश्न का माहौल

वहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर जीत मिलने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता भारी तादाद में डीसी ऑफिस पहुंचे. शिमला में भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं.

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