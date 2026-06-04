नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, सहसपुर लोहारा, बम्हनीडीह और शिवनंदनपुर में खिला कमल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारी नीतियों पर जनता की जीत की मुहर लगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 7:36 PM IST
रायपुर: निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. भारती जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है. कांग्रेस ने भी कई वार्डों में अपनी उपस्थिति खासकर जगदलपुर के इंदिरा वार्ड में दर्ज कराई है. चुनाव नतीजों पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, ये जीत सामान्य जीत नहीं बल्कि हमारी पार्टी पर जनता का विश्वास और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है. सीएम ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया, उसका फल हमें जीत के तौर पर मिला है. विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में और तेजी से विकास हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं.
नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत
बीजेपी प्रत्याशियों की जीत पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि संगठन जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो उसका परिणाम बेहतर निकलकर आता है. सीएम ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीता. ढाई साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है. सत्ता में रहते हुए हमने आम आदमी के लिए काम किया, इसका फायदा हमें नतीजों में मिला. सीएम ने कहा कि इस जीत में पीएम मोदी का बड़ा योगदान है. पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों का फायदा आम लोगों तक पहुंचा. गरीबों को लिए बनाई गई नीतियों से लोगों को लाभ पहुंचा.
इस जीत पर मैं सभी सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरना हम सभी की जिम्मेदारी है. सभी विजयी जनप्रतिनिधि जनसेवा, विकास और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे तथा अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे: विष्णु देव साय, सीएम
हमारी जवाबदेही और बढ़ गई-सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का यह स्नेह और विश्वास भाजपा सरकार को और अधिक समर्पण, जवाबदेही तथा सेवा भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है. राज्य सरकार प्रदेश के विकास, गरीब कल्याण, युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पूरी ताकत से काम करती रहेगी.
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