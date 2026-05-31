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मंडी MC RESULT: 12 वार्डों में भाजपा का परचम, कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी, यहां देखें किस वार्ड में किसे मिली जीत

मंडी: नगर निगम मंडी चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. 15 वार्डों वाले नगर निगम में एक वार्ड में चुनाव नहीं हो पाया, जबकि घोषित परिणामों में भाजपा ने 12 वार्डों पर कब्जा जमाकर मंडी नगर निगम में अपना दबदबा कायम रखा. कांग्रेस को केवल एक वार्ड में जीत मिली, जबकि एक वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे.

भाजपा ने 15 वार्डों में जीता चुनाव (ETV BHARAT)

परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और शहर के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पंचायत और नगर निगम चुनावों को बार-बार टालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जनता ने आज अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि मंडी भाजपा की थी, भाजपा की है और भाजपा की ही रहेगी. जयराम ने भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए इसे जनता के विश्वास और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया.

जीता के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV BHARAT)

इन वार्डों में दिलचस्प रहा मुकाबला

चुनाव परिणामों में सबसे अधिक चर्चा वार्ड नंबर-1 खलियार की रही. यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा. कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुमार को निर्दलीय उम्मीदवार अलकनंदा हांडा ने पराजित कर दिया. अलकनंदा हांडा को 719 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रणबीर सिंह को 695 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुमार को 469 मत प्राप्त हुए. अलकनंदा हांडा पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं. कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर जीत दर्ज की. राजनीतिक गलियारों में इसे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के परिवार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि प्रवीण कुमार उनके भतीजे हैं. वहीं वार्ड नंबर-4 नेला से कांग्रेस की नर्वदा देवी ने भाजपा की मंजू देवी को हराकर कांग्रेस की इकलौती जीत दर्ज की. इसके अलावा अधिकांश वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखते हुए जीत हासिल की.

किस वार्ड में किसे मिली जीत

वार्ड 01 - खलियार

अलकनंदा हांडा - निर्दलीय - 719

प्रवीन कुमार, कांग्रेस - 469

रणबीर सिंह, भाजपा - 695

वार्ड नंबर 02 - पुरानी मंडी