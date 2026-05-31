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मंडी MC RESULT: 12 वार्डों में भाजपा का परचम, कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी, यहां देखें किस वार्ड में किसे मिली जीत

मंडी नगर निगम के परिणामों ने यहां एक बार फिर भाजपा की मजबूत पकड़ को साबित कर दिया है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 2:57 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 3:07 PM IST

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मंडी: नगर निगम मंडी चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है. 15 वार्डों वाले नगर निगम में एक वार्ड में चुनाव नहीं हो पाया, जबकि घोषित परिणामों में भाजपा ने 12 वार्डों पर कब्जा जमाकर मंडी नगर निगम में अपना दबदबा कायम रखा. कांग्रेस को केवल एक वार्ड में जीत मिली, जबकि एक वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे.

MC MANDI ELECTION 2026
भाजपा ने 15 वार्डों में जीता चुनाव (ETV BHARAT)

परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और शहर के विभिन्न हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पंचायत और नगर निगम चुनावों को बार-बार टालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जनता ने आज अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि मंडी भाजपा की थी, भाजपा की है और भाजपा की ही रहेगी. जयराम ने भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए इसे जनता के विश्वास और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया.

MC MANDI ELECTION 2026
जीता के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV BHARAT)

इन वार्डों में दिलचस्प रहा मुकाबला

चुनाव परिणामों में सबसे अधिक चर्चा वार्ड नंबर-1 खलियार की रही. यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा. कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुमार को निर्दलीय उम्मीदवार अलकनंदा हांडा ने पराजित कर दिया. अलकनंदा हांडा को 719 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी रणबीर सिंह को 695 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुमार को 469 मत प्राप्त हुए. अलकनंदा हांडा पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं. कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर जीत दर्ज की. राजनीतिक गलियारों में इसे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के परिवार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि प्रवीण कुमार उनके भतीजे हैं. वहीं वार्ड नंबर-4 नेला से कांग्रेस की नर्वदा देवी ने भाजपा की मंजू देवी को हराकर कांग्रेस की इकलौती जीत दर्ज की. इसके अलावा अधिकांश वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखते हुए जीत हासिल की.

किस वार्ड में किसे मिली जीत

वार्ड 01 - खलियार

  • अलकनंदा हांडा - निर्दलीय - 719
  • प्रवीन कुमार, कांग्रेस - 469
  • रणबीर सिंह, भाजपा - 695

वार्ड नंबर 02 - पुरानी मंडी

  • रेखा, कांग्रेस - 620
  • सरिता हांडा, भाजपा - 631

वार्ड नंबर - 03 - पड्डल

  • निर्मल - 667
  • नीलम - 568

वार्ड नंबर 04 - नेला

  • नर्वदा देवी, कांग्रेस - 805
  • मंजू देवी, भाजपा - 682

वार्ड नंबर - 05 - मंगवाई

  • कृष्णा ठाकुर, भाजपा - 789
  • रजनी चंद्रा - 591

वार्ड नंबर 06 - सनयार्ड

  • वीरेंद्र सिंह आर्य, भाजपा - 860
  • विनोद कुमार, कांग्रेस - 572

वार्ड नंबर 07 - तलयाहड़

  • जितेंद्र कुमार, भाजपा - 619
  • रुपेश कुमार - 419
  • आकाश शर्मा - 252
  • अमित कुमार - 156

वार्ड नंबर 08 - पैलेस कॉलोनी 01

  • गुरदीप कौर, भाजपा - 500
  • नीम दासी - 222
  • पुष्पा - 125

वार्ड नंबर 09 - पैलेस कॉलोनी 02

  • सुमन, भाजपा - 981
  • विनय शर्मा - 581

वार्ड नंबर 10 - सुहड़ा, मोहल्ला

  • नेहा, भाजपा - 779
  • सुषमा कुमारी, कांग्रेस - 634

वार्ड नंबर 11 - समखेतर

  • जितेंद्र, भाजपा - 860
  • गौरव शर्मा, 483
  • दिव्या हांडा, 153

वार्ड नंबर 12 - भगवाहन मोहल्ला

  • गगन, भाजपा - 636
  • चंद्रशेखर - 523
  • तेजेंद्र सिंह - 163

वार्ड - 13 - थनेहड़ा

  • रजनी शर्मा, भाजपा - 977
  • गीतांजलि शर्मा, कांग्रेस - 368

नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 14 में विरोध के चलते चुनाव नहीं हुआ

वार्ड - 15 - दौहदी

  • रीता देवी, भाजपा - 698
  • अंजय कुमारी, कांग्रेस - 557
MC MANDI ELECTION 2026
जीत के बाद जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

उल्लेखनीय है कि वार्ड नंबर-14 में विरोध के चलते चुनाव नहीं हो सका था, जबकि शेष वार्डों के परिणामों ने मंडी नगर निगम में भाजपा की मजबूत पकड़ को एक बार फिर साबित कर दिया है. नगर निगम चुनाव के नतीजों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

MC MANDI ELECTION 2026
जीत के बाद कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह का माहौल (ETV BHARAT)

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Last Updated : May 31, 2026 at 3:07 PM IST

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