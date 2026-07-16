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23 साल बाद भाजपा का जिला परिषद कुल्लू पर कब्जा, जानें कौन बना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष?

डेढ़ माह बाद हुआ कुल्लू जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव. भाजपा का दोनों सीट पर कब्जा.

जिला परिषद कुल्लू चुनाव
जिला परिषद कुल्लू चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर के जिला परिषद भवन में आज जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए गए. इन चुनावों में वशिष्ठ वार्ड से भाजपा समर्थित सदस्य ठाकुरदास को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया. वहीं, आनी के ब्रो वार्ड से नीना जोशी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया. ऐसे में 14 वार्ड वाली जिला परिषद कुल्लू में भाजपा का 23 साल के बाद कब्जा हो गया.

चुनावी प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से ठाकर दास और कांग्रेस ने प्रवीण ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया. वोटिंग के दौरान ठाकर दास को 10 और प्रवीण को 4 वोट मिले. उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने नीना जोशी और कांग्रेस ने डॉक्टर सुनील कुमार का नाम दिया, जिसमें नीना जोशी को 10 वोट और सुनील कुमार को 4 वोट हासिल हुए. जिसके बाद डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई. इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जिला कुल्लू भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे.

गौरतलब है कि कुल्लू जिला परिषद चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी. इसके अलावा 4 सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर आजाद प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी. ऐसे में करीब 10 दिन पहले भी जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन उस दिन कोरम पूरा नहीं हो पाया. उसके बाद प्रशासन द्वारा 16 जुलाई की तिथि तय की गई थी और 16 जुलाई को सभी सदस्यों ने कोरम पूरा कर इस चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया. करीब डेढ़ माह के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है.

जिला परिषद कुल्लू के नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकर दास ने भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया. ठाकर दास ने कहा, "सभी पार्षदों के सहयोग से आज वह अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं. ऐसे में उनका प्रयास रहेगा कि वह जिला कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखें और सरकार तथा प्रशासन के साथ मिलकर उन सब समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान भी किया जाए".

वही, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, "पहले कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायती राज चुनावों को रोकने की कोशिश की गई तो उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को भी टालने का प्रयास किया. लेकिन चाहे पंचायती राज का इलाका हो या फिर नगर निकाय का, सभी जगह पर भाजपा के प्रतिनिधि ही बहुमत से आगे आए हैं. ऐसे में जिला परिषद कुल्लू में भी अब भाजपा का कब्जा हो गया है".

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