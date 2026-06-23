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रेत की तरह कांग्रेस के हाथ से फिसली चेयरमैन-वाइस चेरमैन की कुर्सी, वोट बराबर होने पर भी बीजेपी का कब्जा

नगर पंचायत भुंतर पर भाजपा का कब्जा. सोनी शर्मा अध्यक्ष और मीना ठाकुर उपाध्यक्ष चुनी गईं

बीजेपी ने जमाया कब्जा
बीजेपी ने जमाया कब्जा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 6:31 PM IST

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कुल्लू: जिला की नगर पंचायत भुंतर पर आखिरकार भाजपा का कब्जा हो गया. नगर पंचायत भुंतर में अध्यक्ष पद के लिए सोनी शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए मीना ठाकुर को चुना गया है. ऐसे में सात वार्ड की नगर पंचायत भुंतर में अब भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है और यहां पर पर्ची सिस्टम के तहत दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है. मंगलवार को नगर पंचायत भुंतर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे.

सात वार्ड की नगर पंचायत भुंतर में भाजपा की ओर से पार्षद मीना ठाकुर, करण ठाकुर, सोहनलाल और सोनी शर्मा उपस्थित रहे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से रविंद्र डोगरा, चंद्रकला शर्मा और सोनिया डोगरा के साथ कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर भी मौजूद रहे. चुनावी प्रक्रिया के दौरान सोनी शर्मा और सोनिया डोगरा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए मीना ठाकुर और चंद्रकला शर्मा ने नामांकन भरा. ऐसे में दोनों ही पदों के लिए विधायक सुंदर ठाकुर के साथ पार्षद को चार-चार वोट मिले, जिसके चलते एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने पर्ची सिस्टम से विजेता का फैसला किया. पर्ची सिस्टम में बीजेपी की सोनी शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए मीना ठाकुर का नाम आया. ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है.

सोनी शर्मा ने बीजेपी को दिया था समर्थन

गौर रहे कि नवनियुक्त अध्यक्ष सोनी शर्मा को नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के द्वारा अपना समर्थन दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा में एंट्री की, जिसके चलते कांग्रेस के पास तीन ही सदस्य रह गए थे. पहले कांग्रेस के पास चार सदस्य थे और भाजपा के पास मात्र 3 सदस्य थे, लेकिन भाजपा ने चतुराई बरतते हुए सोनी शर्मा को अपनी ओर कर लिया और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दिया. ऐसे में अब सोनी शर्मा अध्यक्ष और मीना ठाकुर उपाध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं. मीना ठाकुर इससे पहले नगर पंचायत भुंतर में अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी हैं. एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने बताया कि नगर पंचायत भुंतर में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सोनी शर्मा को अध्यक्ष और मीना ठाकुर को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है.

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