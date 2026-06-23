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रेत की तरह कांग्रेस के हाथ से फिसली चेयरमैन-वाइस चेरमैन की कुर्सी, वोट बराबर होने पर भी बीजेपी का कब्जा

कुल्लू: जिला की नगर पंचायत भुंतर पर आखिरकार भाजपा का कब्जा हो गया. नगर पंचायत भुंतर में अध्यक्ष पद के लिए सोनी शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए मीना ठाकुर को चुना गया है. ऐसे में सात वार्ड की नगर पंचायत भुंतर में अब भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है और यहां पर पर्ची सिस्टम के तहत दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है. मंगलवार को नगर पंचायत भुंतर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे.

सात वार्ड की नगर पंचायत भुंतर में भाजपा की ओर से पार्षद मीना ठाकुर, करण ठाकुर, सोहनलाल और सोनी शर्मा उपस्थित रहे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से रविंद्र डोगरा, चंद्रकला शर्मा और सोनिया डोगरा के साथ कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर भी मौजूद रहे. चुनावी प्रक्रिया के दौरान सोनी शर्मा और सोनिया डोगरा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए मीना ठाकुर और चंद्रकला शर्मा ने नामांकन भरा. ऐसे में दोनों ही पदों के लिए विधायक सुंदर ठाकुर के साथ पार्षद को चार-चार वोट मिले, जिसके चलते एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर ने पर्ची सिस्टम से विजेता का फैसला किया. पर्ची सिस्टम में बीजेपी की सोनी शर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए मीना ठाकुर का नाम आया. ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है.

सोनी शर्मा ने बीजेपी को दिया था समर्थन