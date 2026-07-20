इस जिला परिषद में भाजपा की एकतरफा जीत, ये महिला बनी अध्यक्ष, जानें कौन बना उपाध्यक्ष?
अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ भाजपा ने ही नामांकन दिया था, जबकि कांग्रेस समर्थित पार्षद बैठक में ही नहीं पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 5:26 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है. अध्यक्ष पद पर सीमा चौधरी और उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुए है. सोमवार को जिला परिषद की बैठक में चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संपन्न हुई, जिसमें आवश्यक कोरम पूरा होने के बाद दोनों पदों के लिए एक-एक नामांकन मिलने से मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी.
उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि जिले के 54 जिला परिषद सदस्यों में से बैठक के लिए दो-तिहाई यानी 36 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी. बैठक में 39 सदस्य उपस्थित रहे, जिससे कोरम पूरा हो गया और चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई गई. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए सीमा चौधरी तथा उपाध्यक्ष पद के लिए अभिमन्यु कंवर का नामांकन मिला था. किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के कारण दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. बैठक से कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में बैठक में शामिल होना या नहीं होना प्रत्येक सदस्य की स्वतंत्र इच्छा है. प्रशासन की जिम्मेदारी केवल नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना था, जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया.
भाजपा ने जीत को बताया जनसमर्थन का प्रमाण
चुनाव प्रभारी एवं विधायक विपिन सिंह परमार ने इस जीत पर जिला परिषद सदस्यों और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कांगड़ा में भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद निर्विरोध जीते हैं, जो संगठन की एकजुटता और जनता के विश्वास का प्रमाण है. परमार ने दावा किया कि प्रदेश के अधिकांश जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कहा कि पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है. वहीं, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा जिला परिषद में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और चुनाव टालने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा के समर्थन को कमजोर नहीं कर सकी. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की अधिकांश जिला परिषदों में भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की है और यह जनता के कांग्रेस सरकार से मोहभंग का संकेत है.
अध्यक्ष सीमा चौधरी ने बजट बहाली की उठाई मांग
नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीमा चौधरी ने भाजपा नेतृत्व और जिला परिषद सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेंगी. उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के वित्तीय अधिकार पहले की तुलना में कम हो गए हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि जिला परिषदों को पहले की तरह पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकें.
उपाध्यक्ष अभिमन्यु कंवर ने जनता की सेवा को बताया प्राथमिकता नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अभिमन्यु कंवर ने कहा कि जिला परिषद के सभी 54 सदस्य मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी और वह जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे. मानसून का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी आपदा की स्थिति में जिला परिषद पूरी तत्परता से लोगों की सहायता करेगी.
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