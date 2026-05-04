पश्चिम बंगाल और असम में खिला कमल, सीएम विष्णुदेव साय ने दी जनता को बधाई, कहा निरंकुश सरकार से मिली मुक्ति
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है. सीएम साय ने इस जीत के लिए जनता को बधाई दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 4, 2026 at 2:47 PM IST
रायपुर: पिछले दिनों देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे. जिसके नतीजे 4 मई को आए . इन पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडू, और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं. आज जिस तरीके से पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है. वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है. पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों को टीएमसी के निरंकुश सरकार से निजात मिलेगा.
पश्चिम बंगाल और असम में स्पष्ट बहुमत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने थे. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है. पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है. मुझे पूरा विश्वास है वहां की जनता को टीएमसी की निरंकुश सरकार से निजात मिलेगा.
पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. असम में निश्चित रूप से बन ही रही है. पुडुचेरी राज्य में भी बीजेपी जीत रही है. इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है तो वहां की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया- विष्णुदेव साय,सीएम छग
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पांच राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ ही केरल तमिलनाडु असम और पुडुचेरी में भी हमारी स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी है और रुझान में भी हम आगे हैं. ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. इसके लिए हम वहां के लोगों को धन्यवाद देते हैं.
सुशासन तिहार में आम की छांव में सीएम साय की चौपाल, ग्रामीणों से लिया सरकारी योजनाओं का फीडबैक
बलरामपुर जिले में सुशासन तिहार, सीएम साय बोले- प्रदेश में लगातार निकल रही भर्तियां, कर्मचारी चयन मंडल का भी होगा गठन
सगाई में पहुंचे लोग जब संजय गढ़पाले के अंतिम संस्कार में पहुंचे तो खून के आंसू रोने लगे