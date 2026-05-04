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पश्चिम बंगाल और असम में खिला कमल, सीएम विष्णुदेव साय ने दी जनता को बधाई, कहा निरंकुश सरकार से मिली मुक्ति

रायपुर: पिछले दिनों देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे. जिसके नतीजे 4 मई को आए . इन पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडू, और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं. आज जिस तरीके से पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है. वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है. पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों को टीएमसी के निरंकुश सरकार से निजात मिलेगा.





पश्चिम बंगाल और असम में स्पष्ट बहुमत

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने थे. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है. पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है. मुझे पूरा विश्वास है वहां की जनता को टीएमसी की निरंकुश सरकार से निजात मिलेगा.

बीजेपी की जीत पर सीएम साय ने दी शुभकामनाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)