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धर्मशाला में भाजपा की एकतरफा जीत, मेयर-डिप्टी मेयर दोनों पदों पर कब्जा, जानें कांग्रेस ने क्यों किया वॉकआउट?

भाजपा की जीत की घोषणा होते ही धर्मशाला भगवामय नजर आया. इस दौरान विजय जुलूस में भी निकाला गया.

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धर्मशाला नगर निगम चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: नगर निगम धर्मशाला के महापौर (मेयर) और उपमहापौर (डिप्टी मेयर) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए नगर निगम की कमान अपने हाथ में ले ली. वार्ड नंबर-2 (भागसूनाग) से पार्षद शमशेर नेहरिया महापौर और वार्ड नंबर-8 (खेल परिसर) से पार्षद प्रेरणा गुलेरिया उपमहापौर निर्वाचित हुए. चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई और पूरे शहर में जीत का जश्न शुरू हो गया.

भाजपा के खाते में दोनों अहम पद

नगर निगम धर्मशाला में कुल 17 पार्षद हैं, जिनमें भाजपा के 11, कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय पार्षद शामिल हैं. भाजपा ने महापौर पद के लिए शमशेर नेहरिया और उपमहापौर पद के लिए प्रेरणा गुलेरिया को उम्मीदवार बनाया था. वहीं कांग्रेस ने दोनों पदों के लिए अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा. चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद भाजपा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए.

उपायुक्त ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

कांगड़ा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि धर्मशाला स्थित मिनी सचिवालय में महापौर और उपमहापौर का चुनाव शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुआ. चुनाव के बाद उन्होंने नवनिर्वाचित महापौर शमशेर नेहरिया और उपमहापौर प्रेरणा गुलेरिया को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही दोनों ने आधिकारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया.

जीत के बाद शहर में निकला विजय जुलूस

भाजपा की जीत की घोषणा होते ही धर्मशाला भगवामय नजर आया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया, एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया. इसके बाद शहर में भव्य विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए. पूरे शहर में भाजपा के झंडे लहराए गए और 'भारत माता की जय' तथा 'भाजपा जिंदाबाद' के नारों से माहौल गूंज उठा.

विजय जुलूस में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. नेताओं ने नवनिर्वाचित महापौर और उपमहापौर को बधाई देते हुए इसे संगठन की एकजुटता और जनता के विश्वास की जीत बताया. उन्होंने कहा कि अब नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति दी जाएगी और शहर के लोगों से किए गए वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा

नवनिर्वाचित महापौर शमशेर नेहरिया ने कहा कि वे सभी पार्षदों को साथ लेकर धर्मशाला के समग्र विकास के लिए काम करेंगे. वहीं उपमहापौर प्रेरणा गुलेरिया ने शहर की स्वच्छता, बेहतर नागरिक सुविधाओं और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया. भाजपा नेताओं का कहना है कि नगर निगम में मिली यह जीत विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है और इससे आने वाले समय में संगठन को और मजबूती मिलेगी.

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