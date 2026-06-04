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सहसपुर लोहारा उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, सरिता संतोष मिश्रा बनी अध्यक्ष

कवर्धा: नगर पंचायत सहसपुर लोहारा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को बड़े अंतर से पराजित करते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया. चुनाव परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया. कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया.

उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा को कुल 1949 वोट मिले. वहीं कांग्रेस समर्थित माने जा रहे रोशन वैष्णव को 1187 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे. निर्दलीय प्रत्याशी अजय यादव को 1018 मत प्राप्त हुए. अन्य प्रत्याशियों में डाकेश्वर श्रीवास को 25, महादेव कुम्भकार को 17 तथा गुलशन कुमार गंधर्व को 10 मत मिले. इसके अलावा 31 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.

सहसपुर लोहारा उपचुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरिता संतोष मिश्रा बनी नगर पंचायत अध्यक्ष

मतगणना के दौरान शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए रहीं और अंतिम राउंड तक उनकी बढ़त कायम रही. घोषित परिणामों के अनुसार सरिता संतोष मिश्रा ने रोशन वैष्णव को 762 मतों से और अजय यादव को 931 मतों से पराजित किया। इस जीत को भाजपा नेताओं ने क्षेत्र के विकास और जनता के विश्वास की जीत बताया है.

सहसपुर लोहारा उपचुनाव में भाजपा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न

परिणाम सामने आते ही सहसपुर लोहारा सहित कवर्धा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया. पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा जताया है.