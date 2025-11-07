ETV Bharat / state

घाटशिला में बड़ी मार्जिन के साथ भाजपा की जीत होगीः शुभेंदु अधिकारी

मंच पर मौजूद भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और नेता ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः घाटशिला उपचुनाव में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनावी सभा में शामिल हुए. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीट मिलेंगी और घाटशीला में भाजपा बड़ी मार्जिन से जीतेगी.

पूर्वी सिंघभूम जिले के घाटशीला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बड़े नेताओं का दौरा जोरों पर है. एक तरफ जहां सत्ताधारी जेएमएम के मंत्री विधायकों ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से समर्थन मांग रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भाजपा के दूसरे प्रदेश के बड़े नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से समर्थन मांग रहे हैं.

भाजपा भी घाटशिला उपचुनाव में पूरा दम खम लगा रही

भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा पूरी तरह दम खम लगा रही है जिसके तहत घाटशिला में पश्चिम बंगाल के फायर ब्रांड एवं विपक्ष के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी जनसभा में शामिल हुए.

झारखंड में जनता अब बदलाव चाहतीः शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के फायर ब्रांड भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि झारखंड आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. यहां के हालात बंगाल की तरह हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकांश बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं. कुल 57 मामले जेएमएम और कांग्रेस के खिलाफ दर्ज है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार घाटशिला में भाजपा की जीत बड़ी मार्जिन के साथ होगी.

वहीं बंगाल पर उन्होंने बताया कि एसआईआर नहीं होने से आम चुनाव नहीं होगा और अप्रैल में बंगाल की वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होगा. अगर चुनाव नहीं हुआ और सरकार नहीं बनी तो 4 मई 2026 की रात से राष्ट्रपति शासन स्वतः लागू हो जायेगा.