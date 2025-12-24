ETV Bharat / state

'बंगाल और केरल में भी भगवा लहराएगा' बिहार की धरती से नितिन नबीन की हुंकार

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही नितिन नबीन ने अपनी मंशा प्रकट कर दी. बंगाल और केरल पर फोकस करने का संदेश दिया.

नितिन नबीन
December 24, 2025

पटना : बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय बिहार दौरे पर हैं. बुधवार को वह राजधानी में कई मंदिर पहुंचे. भगवान का आशीर्वाद लिया. साथ ही प्रदेश कार्यालय में बैठक भी की.

BJP ऑफिस में बैठक : पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में नितिन नबीन की उपस्थिति में बिहार के सांसद, विधानमंडल दल, प्रदेश कोर टीम एवं प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई. बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई.

मंदिर जाकर लिया आशीर्वाद : नितिन नबीन ने आज पटना स्थित काली मंदिर, बांस घाट में दर्शन-पूजन कर मां काली का आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ उपस्थित रहे. मां काली से बिहार की प्रगति, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई. पटना गोलघर के मां अखंडवासिनी मंदिर एवं लोदीपुर के मां दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया.

'बंगाल-केरल में भगवा लहराएगा' : दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार पहुंचे हैं. मंगलवार को उनका भव्य स्वागत हुई. रोड शो किया गया. इसके बाद मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने जमकर हुंकार भरी. कहा कि पटना आने का कार्यक्रम बना, एक-एक बीजेपी के कार्यकर्ता में क्षमता है कि राष्ट्रीय स्तर तक काम कर सके.

''बिहार में प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है. कई राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, बंगाल और केरल में भी भगवा लहराएगा.''- नितिन नबीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी

'पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं बनना' : नितिन नबीन ने कहा कि कई लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे राहुल गांधी. पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं बनना है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता फुल टाइम काम करते हैं. तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए उन्होंने तंज कसा, कहा कि बिहार में भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, सदन चलता है तो बाहर घूमते हैं. जनता ने वोट का चोट ऐसा किया कि बाहर चले गए.

''मैं कहीं भी बैठूं लेकिन बांकीपुर और पटना के लोग हमेशा मेरे दिल में हैं. आज आपने जो सम्मान दिया उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा. नितिन नबीन आप सबका रक्षक बन कर बैठा है.''- नितिन नबीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी

'एक लाख युवा कार्यकर्ताओं की टीम बनाना है' : बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में अगर राजनीति करनी है तो पेशेंस रखकर कीजिए, क्योंकि राजनीति में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती है. नितिन नवीन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगले 5 साल में एक लाख युवा कार्यकर्ताओं की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं.

