UP चुनाव के लिए BJP का डिजिटल दांव; ऐप से प्रशिक्षित होंगे 7 लाख कार्यकर्ता
SaraL App से कोर्स पूरा करने पर 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' का डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 6:10 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट गई है. पार्टी ने SaraL App के जरिए एक नया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके जरिेए अब तक देश में 11 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है. इसका मकसद बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता को पार्टी की विचारधारा, सरकारी योजनाओं और डिजिटल कौशल से जोड़ना है. यूपी में हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को डिजिटल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है. इस तरह से करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण मिलेगा.
बीजेपी के कार्यकर्ता SaraL App के माध्यम से यह ट्रेनिंग ले सकते हैं. कोर्स पूरा करने पर क्रेडिट, बैज और 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' का डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है. भाजपा का कहना है कि आज का चुनाव डिजिटल युग का है, जो कार्यकर्ता डिजिटल रूप से तैयार होगा, वही वोटर तक सही जानकारी पहुंचा सकेगा. फर्जी खबरों से लड़ने, योजनाओं का प्रचार करने और घर-घर संपर्क के लिए डिजिटल स्किल जरूरी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस अभियान को महत्व दिया है. यह अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन यूपी पर खास फोकस है, क्योंकि 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि सरल एप के माध्यम से यह प्रशिक्षण पार्टी कार्यकर्ताओं के बहुत काम आ रहा है. उनको पार्टी की रीति नीति और सरकार के कामकाज की सरल तरीके से जानकारी मिल रही है. वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में बताने में ज्यादा सक्षम है, सरकार की योजनाओं को विस्तार से बता सकते हैं.
वहीं, सरल एप पर मेधावी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके चंद्र मोहन चौबे ने कहा कि मैंने लगभग 20 मिनट में यह कोर्स करके अधिकांश सवालों के सही जवाब दिए और मुझे मेधावी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है. मैं अब पार्टी की रीति नीति से अधिक परिचित खुद को पाता हूं.
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