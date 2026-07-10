ETV Bharat / state

UP चुनाव के लिए BJP का डिजिटल दांव; ऐप से प्रशिक्षित होंगे 7 लाख कार्यकर्ता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट गई है. पार्टी ने SaraL App के जरिए एक नया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसके जरिेए अब तक देश में 11 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है. इसका मकसद बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता को पार्टी की विचारधारा, सरकारी योजनाओं और डिजिटल कौशल से जोड़ना है. यूपी में हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को डिजिटल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है. इस तरह से करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण मिलेगा.

UP चुनाव के लिए BJP का डिजिटल दांव; ऐप से प्रशिक्षित होंगे 7 लाख कार्यकर्ता (Video Credit; ETV Bharat)

बीजेपी के कार्यकर्ता SaraL App के माध्यम से यह ट्रेनिंग ले सकते हैं. कोर्स पूरा करने पर क्रेडिट, बैज और 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' का डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है. भाजपा का कहना है कि आज का चुनाव डिजिटल युग का है, जो कार्यकर्ता डिजिटल रूप से तैयार होगा, वही वोटर तक सही जानकारी पहुंचा सकेगा. फर्जी खबरों से लड़ने, योजनाओं का प्रचार करने और घर-घर संपर्क के लिए डिजिटल स्किल जरूरी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस अभियान को महत्व दिया है. यह अभियान पूरे देश में चल रहा है, लेकिन यूपी पर खास फोकस है, क्योंकि 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं.

