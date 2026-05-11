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हिमाचल नगर निगम चुनावों के लिए BJP लाएगी विजन डॉक्यूमेंट, बिंदल जारी करेंगे 'संकल्प पत्र'

शिमला: भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपना चुनावी अभियान पूरी तरह तेज कर दिया है. वहीं, हिमाचल में होने वाले धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा अलग-अलग विजन डॉक्यूमेंट 'संकल्प पत्र' लाएगी. भाजपा का दावा है कि यह संकल्प पत्र सीधे जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रादीन बिंदल ने कहा, 'पार्टी धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी चारों नगर निगमों के लिए अलग-अलग संकल्प पत्र लेकर आएगी. प्रत्येक नगर निगम के लिए स्थानीय जरूरतों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं. भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसके पास स्पष्ट विजन, मजबूत नेतृत्व और विकास की नीयत है. जबकि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व बचा है और न ही जनता का विश्वास'.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल 12 मई को सोलन नगर निगम के लिए भाजपा का “संकल्प पत्र” भी जारी करेंगे. भाजपा ने स्पष्ट किया कि यह केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि शहर के समग्र विकास का विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें वार्ड स्तर और नगर निगम स्तर के वास्तविक मुद्दों को शामिल किया जाएगा. भाजपा का दावा है कि यह संकल्प पत्र सीधे जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल 12 और 13 मई को सोलन नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में व्यापक जनसंपर्क और चुनावी दौरे पर रहेंगे. भाजपा नेताओं का मानना है कि डॉ. बिंदल का यह आक्रामक दौरा दो दिनों में सोलन नगर निगम का पूरा चुनावी माहौल बदल सकता है.