हिमाचल नगर निगम चुनावों के लिए BJP लाएगी विजन डॉक्यूमेंट, बिंदल जारी करेंगे 'संकल्प पत्र'
12 मई को भाजपा धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगम चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:32 PM IST
शिमला: भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपना चुनावी अभियान पूरी तरह तेज कर दिया है. वहीं, हिमाचल में होने वाले धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा अलग-अलग विजन डॉक्यूमेंट 'संकल्प पत्र' लाएगी. भाजपा का दावा है कि यह संकल्प पत्र सीधे जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रादीन बिंदल ने कहा, 'पार्टी धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी चारों नगर निगमों के लिए अलग-अलग संकल्प पत्र लेकर आएगी. प्रत्येक नगर निगम के लिए स्थानीय जरूरतों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं. भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसके पास स्पष्ट विजन, मजबूत नेतृत्व और विकास की नीयत है. जबकि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व बचा है और न ही जनता का विश्वास'.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल 12 मई को सोलन नगर निगम के लिए भाजपा का “संकल्प पत्र” भी जारी करेंगे. भाजपा ने स्पष्ट किया कि यह केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि शहर के समग्र विकास का विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें वार्ड स्तर और नगर निगम स्तर के वास्तविक मुद्दों को शामिल किया जाएगा. भाजपा का दावा है कि यह संकल्प पत्र सीधे जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल 12 और 13 मई को सोलन नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में व्यापक जनसंपर्क और चुनावी दौरे पर रहेंगे. भाजपा नेताओं का मानना है कि डॉ. बिंदल का यह आक्रामक दौरा दो दिनों में सोलन नगर निगम का पूरा चुनावी माहौल बदल सकता है.
वहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल झूठी गारंटियां और भ्रम फैलाने का काम किया है. जबकि भाजपा जमीनी मुद्दों और विकास आधारित राजनीति पर विश्वास करती है. भाजपा का संकल्प पत्र ट्रैफिक, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन, युवाओं और आधुनिक शहरी सुविधाओं जैसे विषयों पर केंद्रित होगा.
12 मई को चारों नगर निगमों के लिए भाजपा संकल्प पत्र जारी करेगी.
सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल एवं प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल संकल्प पत्र जारी करेंगे.
मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य संकल्प पत्र जारी करेंगे.
पालमपुर में भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार एवं वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर संकल्प पत्र जारी करेंगे.
धर्मशाला में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल एवं विधायक सुधीर शर्मा संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे.
ये भी पढ़ें: शिमला से हमीरपुर तक बदलेगी शहर की तस्वीर, CM सुक्खू ने इतने करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, तय हुई डेडलाइन