नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने और ईवीएम से चुनाव की मांग, 7 जनवरी को महाधरना देगी भाजपा

रांचीः भारतीय जनता पार्टी ने बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से नगर निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर आगामी सात जनवरी को महाधरना के जरिए सरकार पर दवाब बनाने का निर्णय लिया है.

आज 2 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी, रांची महानगर जिला की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक एवं रणनीतिक बैठक महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में हुई. जिसमें झारखंड सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव जानबूझकर लंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त की गई. साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार से अविलंब नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने एवं ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर आगामी 7 जनवरी को नगर निगम कार्यालय के समक्ष महाधरना दिया जाएगा. इस बैठक में इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु विस्तृत रणनीति तैयार की गई.

झारखंड सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है- दीपक प्रकाश

पार्टी के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं झारखंड, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब चुनाव की तिथि घोषित करनी चाहिए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए.

भाजपा की बैठक में शामिल नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी और 7 जनवरी को हजारों कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना देंगे. भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रहरी है. जब-जब जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, तब-तब भाजपा सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी.