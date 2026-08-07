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राजस्थान निकाय चुनावों से पहले BJP का महा अभियान, 80 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडे बांटने का लक्ष्य

प्रदेश भाजपा की ओर से संभाग, जिला, मंडल, विधानसभा, नगर, वार्ड, गांव और ढाणी स्तर तक तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी.

Har Ghar Tiranga Campaign
भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 12:24 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले भाजपा ने राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा जनसंपर्क अभियान तैयार किया है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाला 'हर घर तिरंगा' अभियान इस बार केवल राष्ट्रीय पर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा संगठन इसे प्रदेश के गांव, ढाणी, वार्ड और बूथ स्तर तक अपनी पहुंच मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा. पार्टी ने प्रदेश में 80 लाख से अधिक तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ तिरंगा यात्राएं, सम्मान समारोह, 'सेल्फी विद तिरंगा' और 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

भाजपा का कहना है कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो चुनावी तैयारियों के बीच इसका महत्व और बढ़ जाता है. निकाय और पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की पहुंच और मतदाताओं से सीधे संपर्क पर काफी हद तक निर्भर करते हैं. ऐसे में तिरंगा अभियान भाजपा को एक ऐसा मंच उपलब्ध करा रहा है, जिसके जरिए पार्टी बिना सीधे चुनावी कार्यक्रम किए गांव-गांव तक अपनी संगठनात्मक मौजूदगी दर्ज करा सकती है. यही वह पहलू है, जो इस अभियान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है.

प्रदेश महामंत्री और अभियान संयोजक मिथलेश गौतम (ETV Bharat Jaipur)

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बूथ से गांव-ढाणी तक तिरंगा: प्रदेश महामंत्री और अभियान संयोजक मिथलेश गौतम ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने 10 से 15 अगस्त तक अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने की तैयारी की है. संभाग, जिला, मंडल, विधानसभा, नगर, वार्ड, गांव और ढाणी स्तर तक तिरंगा यात्राएं और विभिन्न कार्यक्रम होंगे. संगठन ने जिला, मंडल और विधानसभा स्तर पर टीमों का गठन किया है. प्रदेशभर में 80 लाख से अधिक तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य अभियान को व्यापक स्तर पर ले जाएगा. पार्टी लोगों को 'सेल्फी विद तिरंगा' अभियान से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगी. गौतम ने बताया कि इस बार डिजिटल और जमीनी अभियान को जोड़ने की कोशिश भी दिखाई दे रही है. यानी गांव में तिरंगा यात्रा और घर पर तिरंगा फहराने के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर अभियान को डिजिटल विस्तार दिया जाएगा. युवाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2026 में 'National Flag of India Quiz' भी शुरू किया गया है, जो 15 अगस्त तक चल रहा है.

राष्ट्रवाद की राजनीति को फिर धार देने की कोशिश: राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से राष्ट्रवाद को अपनी राजनीतिक पहचान के प्रमुख मुद्दों में रखती रही है. निकाय और पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रवाद से जुड़े अभियानों के जरिए पार्टी अपने वैचारिक आधार को स्थानीय चुनावी मैदान से जोड़ने की कोशिश कर सकती है. इसका दूसरा पहलू संगठनात्मक है. तिरंगा यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को घरों और बाजारों तक जाना होगा. इससे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का स्थानीय लोगों से सीधा संपर्क बढ़ेगा.

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सरकार का कार्यक्रम - राष्ट्रीय पर्व और जनभागीदारी: दूसरी तरफ सत्ता के स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक रूप दिया जा रहा है. सरकार की ओर से राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रमों में तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और खिलाड़ियों के सम्मान तथा आमजन की भागीदारी पर जोर रहेगा. 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के कार्यक्रम भी होंगे. सरकार जहां इसे प्रशासनिक और जनभागीदारी वाले राष्ट्रीय पर्व के रूप में आगे बढ़ाएगी, वहीं भाजपा संगठन तिरंगा यात्राओं और कार्यकर्ता-आधारित कार्यक्रमों के जरिए इसे जनसंपर्क अभियान का स्वरूप देगा.

राजनीतिक नैरेटिव का मुकाबला: राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा कहते हैं कि भाजपा के इस अभियान का एक दूसरा राजनीतिक संदेश भी है. कांग्रेस के साथ स्थानीय चुनावों में मुकाबले के दौरान भाजपा राष्ट्रवाद, संगठन और सरकार के कामकाज को एक साथ जनता के सामने रखने की कोशिश कर सकती है. तिरंगा अभियान इसके लिए शुरुआती माहौल तैयार करेगा. इसके बाद पार्टी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अपने संकल्प पत्र और राज्य सरकार के कामकाज को स्थानीय मुद्दों से जोड़ सकती है.

हर घर तिरंगा अभियान की खास बात:

  • निकाय-पंचायत चुनाव से पहले गांव-ढाणी और शहरों में सीधा जनसंपर्क
  • 80 लाख से ज्यादा तिरंगे बाँटने का लक्ष्य
  • बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता
  • राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार
  • 'सेल्फी विद तिरंगा' से युवाओं को जोड़ना
  • कार्यकर्ताओं की फील्ड टेस्टिंग
  • कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव की जमीन तैयार करना

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