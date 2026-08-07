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राजस्थान निकाय चुनावों से पहले BJP का महा अभियान, 80 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडे बांटने का लक्ष्य

जयपुर: राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले भाजपा ने राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा जनसंपर्क अभियान तैयार किया है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाला 'हर घर तिरंगा' अभियान इस बार केवल राष्ट्रीय पर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भाजपा संगठन इसे प्रदेश के गांव, ढाणी, वार्ड और बूथ स्तर तक अपनी पहुंच मजबूत करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा. पार्टी ने प्रदेश में 80 लाख से अधिक तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ तिरंगा यात्राएं, सम्मान समारोह, 'सेल्फी विद तिरंगा' और 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

भाजपा का कहना है कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो चुनावी तैयारियों के बीच इसका महत्व और बढ़ जाता है. निकाय और पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की पहुंच और मतदाताओं से सीधे संपर्क पर काफी हद तक निर्भर करते हैं. ऐसे में तिरंगा अभियान भाजपा को एक ऐसा मंच उपलब्ध करा रहा है, जिसके जरिए पार्टी बिना सीधे चुनावी कार्यक्रम किए गांव-गांव तक अपनी संगठनात्मक मौजूदगी दर्ज करा सकती है. यही वह पहलू है, जो इस अभियान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है.

प्रदेश महामंत्री और अभियान संयोजक मिथलेश गौतम (ETV Bharat Jaipur)

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बूथ से गांव-ढाणी तक तिरंगा: प्रदेश महामंत्री और अभियान संयोजक मिथलेश गौतम ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने 10 से 15 अगस्त तक अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने की तैयारी की है. संभाग, जिला, मंडल, विधानसभा, नगर, वार्ड, गांव और ढाणी स्तर तक तिरंगा यात्राएं और विभिन्न कार्यक्रम होंगे. संगठन ने जिला, मंडल और विधानसभा स्तर पर टीमों का गठन किया है. प्रदेशभर में 80 लाख से अधिक तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य अभियान को व्यापक स्तर पर ले जाएगा. पार्टी लोगों को 'सेल्फी विद तिरंगा' अभियान से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगी. गौतम ने बताया कि इस बार डिजिटल और जमीनी अभियान को जोड़ने की कोशिश भी दिखाई दे रही है. यानी गांव में तिरंगा यात्रा और घर पर तिरंगा फहराने के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर अभियान को डिजिटल विस्तार दिया जाएगा. युवाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2026 में 'National Flag of India Quiz' भी शुरू किया गया है, जो 15 अगस्त तक चल रहा है.