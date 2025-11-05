ETV Bharat / state

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची में होंगे कई कार्यक्रम, तैयारी में जुटी भाजपा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रांची विधायक सीपी सिंह एवं अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देशभर में 150 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत झारखंड में भी बीजेपी प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है.

रांची में कई स्थानों पर कार्यक्रम

इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि 150 स्थानों पर कम से कम 150 लोग राष्ट्रीय गीत गाकर इसका शुभारंभ करेंगे. इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी. भाजपा महानगर के द्वारा राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी.

बयान देते भाजपा विधायक सीपी सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांग्रेस पर साधा निशाना

रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र प्रथम का संदेश देता है. मगर समय-समय पर कांग्रेस ने तुष्टिकरण के कारण इसमें भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, जो बेहद ही दुखद है.

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी रचना