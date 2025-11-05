राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची में होंगे कई कार्यक्रम, तैयारी में जुटी भाजपा
भाजपा की ओर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.
Published : November 5, 2025 at 10:09 PM IST
रांचीः राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देशभर में 150 स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत झारखंड में भी बीजेपी प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है.
रांची में कई स्थानों पर कार्यक्रम
इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि 150 स्थानों पर कम से कम 150 लोग राष्ट्रीय गीत गाकर इसका शुभारंभ करेंगे. इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी. भाजपा महानगर के द्वारा राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी.
कांग्रेस पर साधा निशाना
रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र प्रथम का संदेश देता है. मगर समय-समय पर कांग्रेस ने तुष्टिकरण के कारण इसमें भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, जो बेहद ही दुखद है.
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी रचना
वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी. इस गीत को 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया था. उस समय यह गीत केवल स्वर नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आवाज थी. 1905 के बंग आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक चरण में वंदे मातरम ने भारतवासियों के हृदय में जोश और एकता का संचार किया था.
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस गीत को अपनी प्रेरणा का मंत्र बनाया. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया. यह गीत भारत की आत्मा है और हमारी मातृभूमि की वंदना है.
ये भी पढ़ें-
जनजाति गौरव दिवस को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, बैठक में बनाई गई कार्यक्रम की रूपरेखा
डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा: सीपी सिंह ने कसा तंज, कहा- कामना करता हूं कि उन्हें जेल ना जाना पड़े
आपातकाल का मैं भी रहा भुक्तभोगी, गिरफ्तारी की वजह से नहीं दे सका था बीए की परीक्षाः सीपी सिंह
सीपी सिंह ने कांग्रेस को बताया देश की गद्दार पार्टी! जानिए क्या है वजह