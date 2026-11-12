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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 18 नवंबर तक भाजपा मनाएगी जनजाति गौरव सप्ताह, पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह समीक्षा बैठक की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले जनजाति गौरव सप्ताह की तैयारियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की. उन्होंने पदाधिकारियों से जनजाति समाज के बीच पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनजाति गौरव सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से जनजाति समाज में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना है. साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिल रहे लाभ, उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति और राजनीतिक भागीदारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है. उन्होंने पदाधिकारियों से समाज के बीच निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा.

उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो. इसी विचार को अंत्योदय की संकल्पना के रूप में स्थापित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह परिकल्पना लगातार साकार हो रही है. धर्मपाल सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार जनजातीय विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था. उत्तर प्रदेश में भी जनजाति समाज की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का गठन किया गया. इससे जनजाति समाज के विकास को नई गति मिली है.