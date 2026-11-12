भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 18 नवंबर तक भाजपा मनाएगी जनजाति गौरव सप्ताह, पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:28 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले जनजाति गौरव सप्ताह की तैयारियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की. उन्होंने पदाधिकारियों से जनजाति समाज के बीच पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.
धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनजाति गौरव सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से जनजाति समाज में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना है. साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिल रहे लाभ, उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति और राजनीतिक भागीदारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है. उन्होंने पदाधिकारियों से समाज के बीच निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा.
उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो. इसी विचार को अंत्योदय की संकल्पना के रूप में स्थापित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह परिकल्पना लगातार साकार हो रही है.
धर्मपाल सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार जनजातीय विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था. उत्तर प्रदेश में भी जनजाति समाज की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भाजपा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का गठन किया गया. इससे जनजाति समाज के विकास को नई गति मिली है.
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर विद्या भूषण गोंड ने बताया कि जनजाति गौरव सप्ताह के तहत 18 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था. इसका उद्देश्य जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उसके योगदान और जनजातीय नायकों के बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान दिलाना है.
कार्यशाला में मोर्चा की प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका रावत ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने संगठन की कार्यपद्धति, पदाधिकारियों के दायित्वों और जनजाति गौरव सप्ताह के कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति समाज के प्रति विशेष सम्मान और संवेदना रखते हैं. केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाएं समाज के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.
प्रियंका रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दलित, वंचित, पिछड़े और विशेष रूप से जनजाति समाज में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना मजबूत हुई है. दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाला वनवासी, गिरिवासी और आदिवासी समाज अब विकास की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर रहा है.
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