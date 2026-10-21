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"2029 में सत्ता में वापस नहीं लौटेगी भाजपा", फरीदाबाद में बोले चौधरी बीरेंद्र सिंह

"हरियाणा में 2029 में सत्ता में वापस नहीं लौटेगी भाजपा" ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 11 वर्षों से 200 से अधिक वादे पूरे करने का दावा कर रही है, लेकिन जनहित में कोई बड़ा काम दिखाई नहीं देता. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा 2029 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस नहीं लौटेगी.

इंदौर से सीख लेकर सफाई-व्यवस्था सुधारें : बीरेंद्र सिंह ने फरीदाबाद की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कभी उद्योगों की नगरी और मिनी इंडिया के नाम से पहचान बनाने वाले शहर में आज व्यापार और उद्योगों की स्थिति खराब है. उन्होंने कहा कि बारिश में जलभराव, ओवरफ्लो सीवर और टूटी सड़कें स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलती हैं. शहर में भाजपा के पांच विधायक होने के बावजूद समस्याएं दूर नहीं हुई हैं. सरकार को इंदौर जैसे शहरों से सीख लेकर सफाई व्यवस्था सुधारनी चाहिए. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी खराब बताते हुए कहा कि लोगों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल रहा. रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल 1.25 लाख युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ. भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षाएं रद्द होने से युवा परेशान हैं.