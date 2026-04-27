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नारी शक्ति वंदन कानून के पक्ष में विशाल मशाल जुलूस निकालेगी बीजेपी, विपक्षी दलों के चरित्र को करेगी उजागर

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में बीजेपी 28 अप्रैल को विशाल मशाल जुलूस निकालेगी.

MLA Purnima Sahu Das
प्रेस कांफ्रेंस में विधायक पूर्णिमा साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 7:25 PM IST

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रांची: महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का अधिकार देने वाले कानून 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन वाला बिल संसद में गिर जाने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लगातार महिला विरोधी बताने में जुटी है.

28 अप्रैल को रांची में मशाल जुलूस

ऐसे में बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू दास ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 28 अप्रैल को रांची में विशाल मशाल जुलूस निकालने की ऐलान किया. संवाददाता सम्मेलन में पूर्णिमा साहू दास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बदलाव करके प्रधानमंत्री चाहते थे कि जल्द से जल्द महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिले लेकिन कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने भ्रम फैलाकर कानून को पास नहीं होने दिया.

जानकारी देतीं विधायक पूर्णिमा साहू दास (Etv bharat)

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगी महिलाएं

बीजेपी विधायक ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में महिलाएं एकजुट होकर मशाल जुलूस में अपनी आवाज को बुलंद करेंगी. उन्होंने कहा कि मशाल जुलूस के माध्यम से महिलाएं कांग्रेस समेत तमाम उन विपक्षी दलों को भी करारा जवाब देंगी, जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है.

महिला विरोधी हैं विपक्षी दल!

विधायक ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को संसद में गिराकर विपक्षी दलों ने महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाया है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. विधायक ने कहा कि हर हाल में परिसीमन लागू होना ही है, यह संवैधानिक प्रक्रिया भी है.

विपक्षी दलों ने फैलाया भ्रम

परिसीमन लागू होने से राज्यों में सीटें बढ़नी तय है. ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री ने जब संसद के विशेष सत्र के दौरान यह भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य को परिसीमन से नुकसान नहीं होगा लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने गलत भ्रम फैलाया कि महिलाओं को जल्द आरक्षण देने की आड़ में केंद्र सरकार परिसीमन लागू करना चाहती थी.

विपक्षी दल करते हैं जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति

कांग्रेस, झामुमो, टीएमसी, डीएमके, सपा जैसे दलों पर आरोप लगाते हुए पूर्णिमा साहू दास ने कहा कि ये सभी दल जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं. संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉ. सीमा सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता झा, प्रवक्ता राफिया नाज, आरती कुजूर उपस्थित रहीं.

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