ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन अभियान: महिला आरक्षण से पहले भाजपा की बड़ी पहल, कल लोकसभा क्षेत्रों में होगा आगाज

जयपुर: महिला आरक्षण संशोधन बिल के संसद में पारित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 'नारी शक्ति वंदन अभियान' की शुरुआत कर दी है. 12 अप्रैल से प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर इस अभियान का आगाज होगा, जहां भाजपा महिला नेताएं प्रेस वार्ताओं के जरिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के लाभों से अवगत कराएंगी. इसके बाद 13 से 20 अप्रैल तक यह अभियान मंडल और बूथ स्तर तक विस्तारित होगा.

सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि अभियान में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है. इस पहल की सबसे खास बात यह है कि सभी कार्यक्रम बिना किसी पार्टी बैनर, पोस्टर या झंडे के आयोजित किए जाएंगे, ताकि इसे पूरी तरह सामाजिक जागरूकता अभियान का स्वरूप दिया जा सके. अभियान की प्रदेश संयोजक सांसद मंजू शर्मा को बनाया गया है.

मंजू शर्मा लोकसभा सांसद व एकता अग्रवाल, अभियान, प्रदेश मीडिया संयोजक. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: महिला आरक्षण पर सियासी घमासान, राठौड़ बोले- यह मोदी की गारंटी है, जो कहा वो होगा

अभियान के प्रमुख बिंदु

जागरूकता फैलाना: महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण के लाभों के बारे में जानकारी देना.

महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण के लाभों के बारे में जानकारी देना. संपर्क अभियान: देशभर की करोड़ों महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs), एनजीओ और प्रभावशाली महिला व्यक्तित्वों से जुड़ना.

देशभर की करोड़ों महिलाओं, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs), एनजीओ और प्रभावशाली महिला व्यक्तित्वों से जुड़ना. सशक्तिकरण: महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं (जैसे उज्ज्वला, मुद्रा ऋण, पीएम आवास) के बारे में शिक्षित करना.

महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं (जैसे उज्ज्वला, मुद्रा ऋण, पीएम आवास) के बारे में शिक्षित करना. शक्ति वंदन सम्मेलन: जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा.

जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा. पदयात्रा और रैलियां: महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विभिन्न शहरों में रोड शो और रैलियों का आयोजन.

महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विभिन्न शहरों में रोड शो और रैलियों का आयोजन. डिजिटल आउटरीच: सोशल मीडिया और नमो ऐप के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक महत्व को साझा करना.

सोशल मीडिया और नमो ऐप के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक महत्व को साझा करना. राजनीतिक महत्व: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी. यह प्रावधान परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू होगा.

बिना बैनर-पोस्टर के जनजागरण पर जोर: 'नारी शक्ति वंदन अभियान' की प्रदेश मीडिया संयोजक एकता अग्रवाल ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल राजनीतिक संदेश देना नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भूमिका को लेकर जागरूकता फैलाना है. इसी कारण इस अभियान को सामाजिक रूप देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

यह भी पढ़ें: सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्षी नेताओं से संपर्क तेज किया

प्रदेश स्तर पर संयोजकों को दी जिम्मेदारी: अभियान के जरिए देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'महिला नेतृत्व वाले विकास' के विजन से प्रेरित है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से चलाया जाएगा. पार्टी का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक और नेतृत्वकारी भूमिका में आगे लाना है. राजस्थान में इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश, संभाग और मीडिया स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति की है