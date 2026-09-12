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PM मोदी के 25 साल के सेवा-संकल्प को जन-जन तक पहुंचाएगी BJP, 17 सितंबर से अभियान

भाजपा पीएम के शासन के 25 साल पूरे होने पर एक माह का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी.

BJP leaders present at the workshop
कार्यशाला में मौजूद भाजपा नेता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 8:14 PM IST

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जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान भाजपा 17 सितंबर से प्रदेशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान-जन सेवा ही प्रभु सेवा’ शुरू करेगी. एक माह का अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा. इसके जरिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के राजनीतिक सफर, सेवा कार्यों, केंद्र सरकार की योजनाओं और देश में हुए बदलावों को प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक जनता के बीच ले जाएगी.

अभियान की तैयारियों को लेकर शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अभियान की क्षेत्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय मंत्री डॉ. कविता पाटीदार, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे. अभियान की रूपरेखा, कार्यक्रमों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.

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भारत का गौरव बढ़ाया: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनकल्याण, गरीब, युवा, महिला और किसान के उत्थान को राजनीति का केंद्र बनाया. देश-दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया. मोदी का सार्वजनिक जीवन सेवा को राजनीति का माध्यम बनाने का उदाहरण है. मोदी के राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा तथा राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण जनता तक पहुंचाना भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है. भाजपा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना के साथ काम कर रही है.

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जनता के बीच ले जाएंगे सेवा कार्य: प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मोदी ने विषम परिस्थितियों में भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया.‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल कार्यक्रमों की शृंखला नहीं, बल्कि मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल को जनता के बीच ले जाने का माध्यम है. भाजपा कार्यकर्ताओं को इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा.

13 प्रकल्पों के जरिए चलेगा अभियान: अभियान की क्षेत्रीय प्रभारी एवं राष्ट्रीय मंत्री डॉ. कविता पाटीदार ने कार्यशाला में कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि 13 प्रकल्पों के माध्यम से प्रदेशभर में कार्यक्रम किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों को प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ स्तर तक करने की योजना है.भाजपा का प्रयास अभियान को राजधानी या जिला मुख्यालय तक सीमित रखने के बजाय संगठन की सबसे निचली इकाई तक ले जाने का है.

Party office bearers and workers present at the workshop
कार्यशाला में मौजूद पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

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हर घर जलेगा आशीर्वाद का दीया: अभियान 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम से होगी. शाम 7 बजे प्रदेशभर में घरों में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में दीप जलाने का कार्यक्रम है. 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विद्यालयों में चित्रकारी और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी.

नुक्कड़ नाटक से बताएंगे बदलाव की कहानी : नमो सेवा गाथा के तहत नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मोदी के कार्यों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा. कहानी बदलाव की कार्यक्रम में देश में हुए सकारात्मक बदलावों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा. ‘आंगन का उत्सव’ के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम और अभिनंदन समारोह किए जाएंगे.‘सेवा मेरा योगदान’ और ‘सेवा सेतु अभियान’ के जरिए जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा. अभियान का प्रमुख कार्यक्रम ‘वडनगर से वाराणसी सेवा यात्रा’ होगा. भाजपा इसे मोदी की जीवन यात्रा से जुड़े दो प्रमुख धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाले कार्यक्रम के तौर पर प्रदेशभर में करेगी.

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बूथ तक बनेंगी टोलियां: प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि मोदी के 25 वर्षों के चहुंमुखी विकास और सेवा की गाथा को प्रदेश से बूथ स्तर तक टोलियां बनाकर पहुंचाना होगा. अभियान में मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और संबंधित जिलों के नेताओं को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और दीया कुमारी, मंत्री मदन दिलावर, जोगाराम कुमावत, मंजू बाघमार, सुमित गोदारा, संजय शर्मा, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, गौतम दक और हेमंत मीणा एवं प्रदेश पदाधिकारियों को अलग-अलग अभियानों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

संगठन का फोकस सेवा अभियान पर: राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पार्टी के लिए यह अभियान चुनावी गतिविधियों से आगे संगठन को लगातार सक्रिय रखने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले वर्गों तक दोबारा पहुंच बनाने का माध्यम भी होगा. निकाय चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रदेश, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर सक्रिय रखने के लिए एक महीने का यह अभियान संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.कार्यशाला में मध्यप्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वीडी शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मंच पर मौजूद रहे. संचालन महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने किया.

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17 सितंबर से प्रदेश में अभियान
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