झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा उतारेगी अपना उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी. हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानकारी दी है.
Published : May 31, 2026 at 4:00 PM IST
हजारीबाग: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाला चुनाव इस बार राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प होता जा रहा है. एक जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. नामांकन के ठीक पहले सत्ताधारी महागठबंधन के भीतर उम्मीदवारों को लेकर सहमति नहीं बन सकी है. भाजपा के पास जादुई आंकड़ा नहीं है. फिर भी पार्टी अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारने जा रही है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और मांडू विधायक निर्मल महतो ने दी. निर्मल महतो ने तो जीत का भी दावा किया है. निर्मल महतो मांडू से एकमात्र आजसू से विधायक हैं. जो एनडीए गठबंधन का सदस्य है.
राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म है. इस बार दो सीटें पर चुनाव होना है. 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. अब तक सत्ताधारी महागठबंधन के भीतर उम्मीदवारों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है. वहीं राज्यसभा चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार हो सकता है.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, यह पार्टी तय करेगी. पार्टी ने निर्णय ले लिया है. बहुत जल्द सभी को पता चल जाएगा. वहीं इन्होंने वर्तमान सरकार में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर खींचातानी पर चुस्की लेते हुए कहा कि यह कहीं से ठीक नहीं है. यह खींचातानी बताता है कि अंदर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है.
राज्यसभा चुनाव पर हजारीबाग में मांडू विधायक निर्मल महतो ने इशारा किया है कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार होगा. निर्मल महतो आजसू से एकमात्र विधायक हैं जो एनडीए महागठबंधन के सदस्य हैं. इन्होंने बहुत ही चुटकुले अंदाज में कहा कि उम्मीदवार भी है, और चुनाव भी जीतेंगे. यह बयान देने के पहले यह भी कहा कि अगर उम्मीदवार नहीं होगा तो मतदान भी नहीं करेंगे.
एनडीए के पास फिलहाल 24 विधायक हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 28 मतों की जरूरत है. इसके बावजूद भाजपा चुनावी मुकाबले से पीछे हटने के मूड में नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और धनबाद के उद्योगपति नंदलाल अग्रवाल के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में हैं.
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